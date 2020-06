Marcantonio i jego szalony świat

Świat designu pełen jest ciekawych postaci. Ale Marcantonio świeci wśród nich wyjątkowo ekscentrycznym blaskiem. Ten włoski designer współpracuje z samymi wielkimi markami.

- Nigdy nie rezygnuję z ironii; ironia to poważna sprawa. Jeśli dobry pomysł jest zabawny, nie mogę się oprzeć, by go nie zrealizować - mówi o sobie Marcantonio, jeden z najciekawszych designerów światowego formatu.

Marcantonio Raimondi Malerba urodził się w 1976 roku w Massalombardzie, we Włoszech. Ukończył Instytut Sztuki i Akademię Sztuk Pięknych. Pracował w teatrze i równolegle zaczynał tworzyć swoje niezwykłe projekty wzornicze, choć granica między wzornictwem i sztuką do tej pory jest w jego przypadku właściwie niedostrzegalna.

Jego ulubionym tematem są związki człowieka z naturą, interpretacja dynami i piękna przyrody, ale i ukazanie postaw człowieka. Sam o sobie mówi, że uwielbia myśleć o pracy jako o bezpośredniej kontynuacji tego, co robił w dzieciństwie, bawiąc się wszystkim, co znajdzie, i tworząc to, co wyobrażał sobie w głowie. Wspomnienia z dzieciństwa i szalona wyobraźnia dziecka do tej pory są tym, co go napędza.

Zachęcamy do zajrzenia na stronę artysty i obejrzenia wszystkich jego niesamowitych projektów (www.marcantonio.it). Dzieła, które pokazujemy w naszej galerii to zaledwie fragment wytworów tej nieokiełznanej i kochającej humor wyobraźni!

