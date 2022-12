Marcin Tyszka, Maja Ganszyniec, Flora Point. To musiało się udać

We Flora Point, centrum ogrodniczym znanym ze świątecznych dekoracji przyciągających rzesze warszawiaków, powstała wyjątkowa przestrzeń zaaranżowana z płytek Ceramiki Paradyż. To efekt nieszablonowej współpracy polskiego producenta z Marcinem Tyszką.

REKLAMA

W warszawskim centrum ogrodniczym Flora Point 4 grudnia otwarto strefę Paradis w stylu francuskiego bistro.

Miejsce powstało we współpracy marki Ceramika Paradyż i Marcinem Tyszką.

W projekcie skorzystano z płytek ceramiczne z kolekcji Neve Creative by Maja Ganszyniec.

Kiedy miasta prześcigają się w pomysłach o najlepsze jarmarki, a sklepy o najciekawsze dekoracje, w Warszawie powstało szczególne miejsce, które zachęca do odwiedzin nie tylko dzięki świątecznym aranżacjom, ale również przez niepowtarzalną atmosferę.

Stworzenie tak charakterystycznej przestrzeni, jaką jest zimowy „Paradis” w stylu francuskiego bistro, nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca Ceramiki Paradyż z Marcinem Tyszką i jego pracownią Tysio Studio. Projekt zrealizowano we Flora Point, która od lat przyciąga całe rodziny, a także fanów designu i roślin oraz produktów wyposażenia wnętrz.

- Dwa lata temu po raz pierwszy odwiedziłam to miejsce i poczułam się jak w raju. Dziś wraz Ceramiką Paradyż jesteśmy jego częścią. Dziękuję Marcinowi i właścicielom Flory za zaufanie i zaproszenia nas do tego projektu. Dziękuję mojemu zespołowi za ciężką pracę, dzięki której wprowadzamy odwiedzających naszą strefę gości w iście świąteczny klimat. A to dopiero początek naszej wspólnej podróży. Produkty Ceramiki Paradyż to nie tylko łazienki. Doskonale sprawdzą się w salonach, ogrodach, obiektach inwestycyjnych, elewacjach czy jako blaty kuchenne, czego nasze zimowe bistro jest najlepszym przykładem - mówi Agata Brodzka, dyrektor marketingu Ceramiki Paradyż.

Zimowy „Paradis” – świąteczne bistro rodem z Francji

Paryż był inspiracją dla niejednego artysty. I nic w tym dziwnego, bowiem stolica Francji to nietuzinkowe połączenie ekstrawagancji, klasy, przenikania się kultur i stylu. Dlatego to właśnie miasto stało się inspiracją do stworzenia tegorocznego świątecznego miasteczka – pełnego dekoracji nawiązujących do francuskich uliczek. Bistro „Paradis”, które wita przybywających gości, przenosi nas do pełnej klimatu, francuskiej knajpki, która oczywiście oprócz tego, że zadba o podniebienia, jest też atrakcją dla fanów dobrego designu. Jest również prawdziwym rajem dla tych, którzy poszukują tła do świątecznych fotografii. Każdy zakątek bistro jest zaprojektowany tak, aby wypełniać zdjęcia po brzegi nietuzinkowymi kadrami.

- Stworzyliśmy bajkowe bistro „Paradis” - to przyjemna nazwa, ponieważ Paradyż właśnie mi się tak kojarzy. Miejsce jest jak z bajek w klimacie dawnego Paryża, gdzie bardzo wiele barów jest wykonanych właśnie z ceramiki. Lubię bawić się materiałami oraz kolorem. W Polsce płytki kojarzą się głównie z łazienką, a to przecież tak wdzięczny i uniwersalny materiał – podsumowuje współpracę Marcin Tyszka.

Płytki ceramiczne – materiał nie tylko do wyposażenia łazienek

Do aranżacji „Paradis” wykorzystano płytki ceramiczne z kolekcji Neve Creative by Maja Ganszyniec, które zachwycają nie tylko formą, ale i kolorystyką. Twórcy kolekcji zdecydowali się na zabawę zarówno kolorem, jak i też strukturą, które w tym połączeniu umożliwiają niezwykle ciekawą grę światła w aranżacji. Ściany przestrzeni przy bistro ozdobiła spektakularna kolekcja Monumental, a blaty baru i stołów uszlachetniła kolekcja Moondust.