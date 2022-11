Marek Cecuła projektuje dla Desa Home. Poszedł w wojskowe wzornictwo

Do twórców współczesnego designu w Desa Home dołącza Marek Cecuła - wybitny artysta, rzemieślnik i ceramik. Do kolekcji Desa Home Today zaprojektował serwis "Stealth", składający się z czajnika, cukiernicy, mlecznika i filiżanek.

W Desa Home dotychczas dostępne były kultowe projekty vintage, sztuka dawna i współczesna.

We wrześniu br. światło dzienne ujrzała kolekcja Today, do której zaproszeni zostało niezwykłe grono artystów i rzemieślników.

Marek Cecuła zaprojektował zestaw w trzech wersjach kolorystycznych czarno-biały z akcentem zielonym, niebieskim lub szarym. Każdy z obiektów jest kanciasty, ma mocno zarysowane krawędzie i zdecydowany charakter. Dzięki swojej intrygującej formie stanowi nie tylko obiekt użytkowy, ale również dekoracyjny. Nazwa zestawu „Stealth” pochodzi od technik mających na celu zmniejszenie możliwości wykrycia obiektu wojskowego znanymi metodami obserwacji, takie samoloty czy okręty mają często ostre kąty. Artystę zainspirowało wojskowe wzornictwo i przewrotna idea, że czajnik również może być niewykrywalny przez radar.

Do twórców współczesnego designu w Desa Home dołączył właśnie Marek Cecuła - najbardziej rozpoznawalny twórca ceramiki w Polsce, fot. Mili Studio

Wizjoner ceramiki

Marek Cecuła jest najbardziej rozpoznawalnym twórcą ceramiki w Polsce, o barwnym i inspirującym życiorysie. Od 16 roku życia mieszkał w Izraelu, później w Brazylii, a w latach 70. przeprowadził się do Nowego Jorku, gdzie założył Modus Design oraz galerię Contemporary Porcelain. Przez blisko 20 lat był dziekanem Wydziału Ceramiki w Parsons School of Design w Nowym Jorku, nauczał w National Academy of the Arts w Bergen. W 2012 roku otworzył Design Centrum Kielce, a rok później Ćmielów Design Studio. Jest profesorem w Royal College of Art w Londynie. Rzemiosła uczył się w praktyce. Poza sztuką użytkową tworzy instalacje artystyczne o tematyce archeologicznej i antropologicznej, które wypełniają całe sale galeryjne. Jego projekty znajdują się zarówno w domowych kolekcjach jak i na muzealnych półkach.

Prezenty dla kochających rzemiosło i design

W kolekcji DESA Home Today znajdują się różnorodne propozycje na świąteczne prezenty. W dzisiejszym świecie wybór polskiego, lokalnego wzornictwa, to wybór zarówno estetyczny jak i etyczny.

W kolekcji DESA Home Today znajdują się różnorodne propozycje na świąteczne prezenty. Dołącza do nich zestaw zaprojektowany przez Marka Cecułę, fot. Mili Studio

Dla kochających kolor i nietuzinkowy design naczynia Moniki Skorupskiej o ciekawych, nieoczywistych formach oraz wazony Olgi Milczyńskiej.

Dla szukających oryginalności niepowtarzalne lustra będące jednocześnie formami dekoracyjnymi Beaty Ludwin i Łukasza Wołka, złocone i srebrzone na tafli szkła i kolorowa mozaika “Fisk” Studia Tafla.

Dla lubiących długie wieczory w domu, drewniany stolik i akcesoria Jakuba Przyborowskiego, ekscentryczne lustra Anny Bery z mocnymi, ciężkimi ramami i miękkie koce REST Studio.

Dla ceniących rzemiosło szklane zestawy karafki i kieliszków Aleksandry Kujawskiej – “Komety”. Zostały wykonane ręcznie, tradycyjną techniką hutniczą, dmuchane do drewnianej bukowej formy. Mogą być używane dwustronnie, każda z nich ma niepowtarzalny charakter i zdobienia wynikające z ręcznej pracy, oraz naturalnego przepalania się drewna formy. Korki do karafek docierane są starymi technikami szklarskimi - indywidualnie. Do konkretnej karafki pasuje tylko i wyłącznie jej korek.

Dla kochających sztukę w kolekcji DESA Home Today obrazy Ivo Nikicia, wibrujące kolorami i energią oraz grafiki Ady Sokół, sztuka 3D inspirowana naturą.