Marka 4F z nowym konceptem. Otwiera nietuzinkową kawiarnię

Moda i sport, a teraz... koncept łączący gastronomię i zakupy. Grupa OTCF - właściciel marki 4F otwiera nowe miejsce: 4FCafé. To multifunkcyjna przestrzeń będąca połączeniem kawiarni serwującej zdrowe dania ze strefą warsztatową i fitness, a także nowoczesną przestrzenią zakupową: showroomem kolekcji 4F i punktem odbioru zamówień online. Pierwsza kawiarnia 4FCafé powstała na warszawskim Mokotowie.

4FCafé – lokal w centrum warszawskiej dzielnicy biznesowej jest propozycją na spotkania ze znajomymi, lunch w przerwie w pracy czy chwilę regeneracji po treningu. Funkcje gastronomiczne uzupełni także program spotkań ze specjalistami świata sportu oraz wspólne treningi. Pierwszy punkt nowej sieci jest także pierwszym krokiem Grupy OTCF – właściciela marki 4F - w stronę nowego postrzegania rynków gastronomii i zakupów: połączenia obu stron stylu życia w jednym miejscu. Ważną funkcją nowej kawiarni będzie pick-up point, showroom i sklep.

- Wydawało mi się, że w mojej pracy łączę dwie najważniejsze dla mnie pasje, czyli modę i sport. Tymczasem mam możliwość dołączyć do tego kolejną istotną dla mnie kwestię – zdrowe odżywianie. Tym właśnie jest 4FCafé. To więcej niż tylko kawiarnia. To przestrzeń dla ludzi aktywnych, w której będą odbywać się warsztaty, spotkania z dietetykami czy też sportowcami. Mam nadzieję, że nasze dotychczasowe działania przyniosą coś znacznie więcej, że zbudujemy społeczność, dla której właśnie sport, moda i zdrowe odżywianie są ogromnymi wartościami - mówi Ranita Sobańska, członek zarządu OTCF.

Pierwsza kawiarnia 4FCafé będzie działać od 8 października 2020 r. na ul. Konstruktorskiej 12 w Warszawie. Kolejne lokale 4FCafé zostaną otwarte w Warszawie jeszcze w tym roku.