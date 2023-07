Marka dla geeków i nerdów wygrała swój własny pop-up store

Poznaliśmy zwycięzcę drugiej edycji konkursu "Wygraj pop-up store!" organizowanego przez G City Europe, właściciela i zarządcę obiektów handlowych w Europie Centralnej. Jest nim marka nerd hunters – znana z unikalnego asortymentu dla geeków i nerdów.

Marka nerd hunters zdobyła główną nagrodę w konkursie "Wygraj pop-up store!".

W lipcu laureat otworzył salon w warszawskim centrum Atrium Reduta.

Wygraj pop-up store! to autorski program G City Europe (dawniej Atrium European Real Estate). Jego celem jest wspieranie młodych marek i zwiększanie szans początkujących przedsiębiorców na szybki rozwój. Jego uczestnicy mogą spróbować swoich sił w handlu offline i budowaniu relacji face to face z klientem. Tegoroczny zwycięzca został wyłoniony spośród wielu kandydatów oferujących różny asortyment. Uznanie jury zdobył brand nerd hunters, dostarczający produkty dla geeków i kolekcjonerów. Laureat konkursu otrzymał wykończony, przygotowany do prowadzenia działalności lokal, w centrum handlowym w Warszawie – Atrium Reduta. Dodatkowe korzyści to zwolnienie z opłat czynszowych przez okres 6 miesięcy oraz wsparcie reklamowe i marketingowe.