Marmur coraz częstszym motywem przewodnim w aranżacji łazienki

Marmur coraz częściej stanowi motyw przewodni łazienek i salonów kąpielowych. Wachlarz możliwości aranżacyjnych z użyciem marmuru jest bardzo szeroki. Projektanci i architekci wnętrz stawiają w tym sezonie na odważne łączenie kolorów, faktur i wzorów, tak by aranżacje łazienek zaskakiwały oryginalnością i niebanalnym charakterem.

Popularność eleganckiego marmuru jest wyborem zarówno do przestrzeni minimalistycznych o oszczędnej i surowej formie, jak i skandynawskich, gdy zestawimy go z drewnem, ale także świetnie nadaje się do łączenia ze złotem, by otrzymać wnętrze w stylu art deco czy glamour. Z marmuru możemy tworzyć blaty łazienkowe, wanny, posadzki czy okładziny ścienne. Niezależnie od tego, czy przyznamy mu rolę pierwszoplanową, czy drugoplanową i kamień posłuży nam do wykonania dodatków, możemy mieć pewność, że przestrzeń będzie urzekać wyrafinowanym stylem.

Piękno w wersji klasycznej

Dla miłośników ponadczasowej elegancji projektanci polecają łazienkę w uniwersalnej bieli, która nigdy nie jest passe. A w niej zachwycające marmury z Carrary o niezwykłym rysunku użyleń w kolorze intensywnej szarości, jak chociażby Calacatta od marki Interstone. Karraryjski marmur, pochodzący ze złóż włoskiego kamieniołomu, będzie się doskonale komponował z czernią, złotem, ale także z pastelami. Wanna z białego kamienia może być centralnym punktem salonu kąpielowego, do tego zachwycający marmurowy blat i dodatki w uniwersalnej czerni. A dla tych, którzy swoje wnętrze pragną urządzić w myśl zasady „mniej, znaczy lepiej”, Interstone poleca marmur wprost z Portugalii. Alpine White wyróżnia się lekkością i delikatnością. Jednolity wzór z lustrzanym efektem urzeka oszczędnym wzornictwem – stworzonym wprost do aranżacji w duchu „minimal”. Ściany

i posadzki wyłożone tym gatunkiem marmuru będą stanowić idealne tło dla prostych mebli łazienkowych i armatury o oszczędnym designie.

Duety nieoczywiste

Niesztampowe aranżacje łazienkowe można tworzyć z łatwością. Rosa Portogallo, czyli nieoczywisty marmur z Portugalii z nutami różu, zieleni i bieli z wyraźnym rysunkiem żył w kolorze intensywnej czerni, ciemnego brązu i burgundu, będzie tworzył harmonijny duet z elementami czerni lub złota. A gdy chcemy stworzyć przestrzeń „niczym wykutą w skale”, warto wykorzystać marmur zarówno na posadzce, ścianach, jak i na blacie łazienki i wannie. By uzyskać piękną i jednocześnie lekką przestrzeń, warto postawić na beże. Marmur w takiej odsłonie potrafi zaskoczyć. Bardzo wzorzyste kamienie zestawione z granatem czy butelkową zielenią stworzą przestrzeń „szytą na miarę” oczekiwań nawet tych najbardziej wymagających.

Bliżej natury

Marmur oprócz zachwycającego wyglądu jest skałą odporną i trwałą, choć wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Wykorzystując ten kamień w łazienkach, należy zrezygnować z użycia agresywnych środków chemicznych, gdyż marmur nie jest odporny na działanie kwasów. Chociaż nie jest tak wytrzymały jak granit, to jest uważany za materiał długowieczny. Odporny na uszkodzenia, z czasem pokrywa się dostojną patyną. Szlachetny kruszec nawet starzeje się z godnością i po mistrzowsku. Dzięki swoim właściwościom marmur może być wykorzystywany jako materiał na blaty łazienkowe, okładziny ścienne, posadzki, a nawet wanny.