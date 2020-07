Marmur, czyli prawdziwy król aranżacji

Nie można przejść obok niego obojętnie, bo to absolutna klasyka. Marmur przebojem wdarł się na salony. Jedno jest pewne - prędko ich nie opuści!

Za co kochamy marmur? Za jego piękny wzór! A także mnogość kolorów – od bieli, szarości, głębokiej zieleni, przez czerń przerywaną białymi żyłkami, aż po zaskakujące odcienie czerwieni oraz różu. Michał Anioł tworzył z niego swoje wybitne rzeźby, a arystokracja wypełniała nim wnętrza swoich pałaców i rezydencji. Za sprawą rosnącej popularności trafił do wnętrz w postaci blatów, kominków, podłóg i schodów. To już jednak przeszłość – marmur rządzi, ale pod inną postacią. Najmodniejsze są teraz marmurowe dodatki: pojemniki, tace, świeczniki i zegary, ale także dywany, pościele, poduszki, świece oraz plakaty wiernie odwzorowujące jego naturalny wygląd.

Niebanalne połączenia

Marmur dotychczas kojarzył się przede wszystkim z klasycznym i eleganckim wnętrzem, jednak jego współczesna forma potrafi dopasować się do nowoczesnych i designerskich przestrzeni. Dobrze komponuje się ze szkłem, szlachetnymi tkaninami i drewnem. W tym sezonie królują połączenia marmuru z metalem: srebrem, miedzią, oraz najmodniejsze – ze złotem i mosiądzem. Stolik lub lampa, będące efektem takiej mieszanki, w mgnieniu oka odmienią każde wnętrze i nadadzą mu ponadczasowy styl!