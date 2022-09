Maserati prezentuje nową koncepcję salonów. Jest luksusowo, zmysłowo i włosko

Włoska marka zadebiutowała w Mediolanie z nową koncepcją punktów sprzedaży – "sartoria |officina". Maserati odchodzi od tradycyjnej estetyki salonu samochodowego. Przesycone włoskim pięknem wnętrze przyciąga gości i prezentuje samochody niczym rzeźby w galerii sztuki.

Maserati zaprezentowało nowy globalny format punktów sprzedaży.

Jego debiut wyznacza otwarcie nowej przestrzeni w sercu zabytkowej, eleganckiej mediolańskiej dzielnicy Magenta.

Innowacyjna koncepcja wyraża siłę marki spod znaku trójzębu i kunszt włoskiego luksusowego rzemiosła, łącząc wyrafinowanie sartorii – pracowni krawieckiej – z surową atmosferą oficyny – warsztatu.

Nowa, pionierska koncepcja architektoniczna, zrealizowana we współpracy z nowojorskim studiem projektowym Eight Inc., stanowi odejście od tradycyjnej estetyki „jasnego, sterylnego” salonu samochodowego. Przesycone włoskim pięknem wnętrze przyciąga gości i prezentuje samochody w teatralnym, punktowym oświetleniu, niczym dynamiczne rzeźby w zaciemnionej galerii sztuki.

Innowacyjna koncepcja wyraża siłę marki spod znaku trójzębu, fot. Maserati

Od wczesnych etapów projektowania nowego samochodu po kompleksowe, luksusowe doświadczenie zakupu – w Maserati wszystko jest tworzone z myślą o kliencie. Nasza nowa koncepcja punktu sprzedaży ucieleśnia nasze wartości pasji, innowacji i piękna przez pryzmat włoskiego luksusu. Chcielibyśmy, aby klienci mogli wyrazić tu swoją pasję, tworząc własne Maserati – powiedział Davide Grasso, dyrektor generalny Maserati.

Wielozmysłowe doświadczenie

Na zewnątrz punktu uwagę odwiedzających przykuwa efektowna instalacja okienna, prezentująca jeden wybrany samochód – tzw. bohatera, ustawiony na teatralnym, rozświetlonym LED-ami tle. Wewnątrz na gości czeka nowoczesna przestrzeń z dużą „wyspą kuchenną”, która zaprasza ich do konfiguracji samochodu, a także bar oferujący włoskie espresso, wina lub tłoczone na zimno soki.

Subtelnie podświetlone ekrany na ścianach sąsiadują z przesuwnymi szklanymi panelami, odsłaniającymi – prezentowane niczym biżuteria – wzory obręczy i kierownice, a także wybór próbek ręcznie wykańczanej, najdelikatniejszej skóry, fot. Maserati

We wnętrzu dominują materiały w kolorach ziemi, przywodzących na myśl stare włoskie miasteczka. Całość dodatkowo podkreślają współczesne, swobodnie stojące meble i ekspozycje opracowane przez Cassina Custom Interiors. Subtelnie podświetlone ekrany na ścianach sąsiadują z przesuwnymi szklanymi panelami, odsłaniającymi – prezentowane niczym biżuteria – wzory obręczy i kierownice, a także wybór próbek ręcznie wykańczanej, najdelikatniejszej skóry.

Rozważając nowy projekt, wyobrażamy sobie doświadczenie, które definiuje ludzki proces, i staramy się przewidzieć, jak to doświadczenie może kształtować nasze inspiracje i wrażenia. Nowy punkt Maserati stanowi pomost pomiędzy marką spod znaku trójzębu a jej miłośnikami. Stworzyliśmy go po to, aby zapewnić wielozmysłowe doświadczenie w dziedzinie sprzedaży dóbr luksusowych, nadając mu nowoczesny język projektowania, wierny istocie włoskiej marki – powiedział Tim Kobe, dyrektor generalny Eight Inc.

Klienci mogą odkrywać salon na własnych zasadach, korzystając z najnowocześniejszego cyfrowego konfiguratora MXE 3D na dużym ekranie w prywatnej sali konsultacyjnej lub odczuwając dreszczyk emocji, który zapewni im tzw. launch-pad, czyli miejsce przekazania samochodu. Na to wciągające doświadczenie składają się niezapomniane chwile z jazdy testowej oraz odbiór auta, a jego kulminacją jest efektowne odsłonięcie nowego Maserati. Wszystko rejestruje kamera, tak aby klienci mogli później podzielić się tą chwilą z rodziną i przyjaciółmi.

Ekskluzywne wrażenia

Jeszcze bardziej ekskluzywne wrażenia czekają na nabywców Maserati w ramach programu personalizacji Fuoriserie, który pozwala im wyrazić swój indywidualny styl oraz kreatywność i stworzyć samochód jedyny w swoim rodzaju. Mogą oni zaczynać swój projekt od czystej kartki, korzystając z szerokiej listy możliwości personalizacji, od odważnych kolorów i oklein nadwozia po subtelne detale, takie jak wielokolorowe przeszycia skórzanej tapicerki.

Nowa koncepcja salonu to jeden z elementów holistycznego doświadczenia sprzedaży Maserati o nazwie „OTO” („od online do offline” i odwrotnie), które obejmuje innowacyjną podróż klienta opracowaną w ścisłej współpracy ze wszystkimi dealerami. Sklepy internetowe i salony offline są tu płynnie integrowane z szeregiem cyfrowych punktów kontaktu, w tym z wprowadzonym już w Ameryce Północnej portalem rezerwacji samochodów „My Maserati Showroom”, który pozwala klientom konfigurować i rezerwować swój wóz w zaciszu własnego domu, a następnie zrealizować zamówienie u wybranego dealera. Do innowacyjnych cyfrowych usług, obecnie dostępnych we Włoszech i Ameryce Północnej, należą też: „My Maserati Expert” (zapewnia klientom informacje online), zdalna jazda próbna (umożliwia rezerwację i testowanie samochodu 24/7 w salonie lub w swoim domu), a także wielokanałowa rezerwacja usług (łatwe rezerwowanie wizyty w serwisie online).

Po światowej premierze w Mediolanie do końca 2022 roku Maserati wdroży swoją koncepcję sprzedaży w punktach w Hongkongu, Szanghaju, Melbourne, Madrycie i Berlinie. W 2023 roku na całym świecie pojawi się wiele innych lokalizacji, w tym Los Angeles, Toronto, Londynie oraz Tokio.