Mateusz Gaczkowski z Acustio: Połączenie piękna z doskonałymi właściwościami akustycznymi to nasza obsesja

Polska spółka, projektująca i produkująca rozwiązania akustyczne do biur, zdobyła tegorocznego Oscara w dziedzinie designu, wyróżniając się na tle ponad 6500 innych projektów. Acustio zostało nagrodzone za kolekcję Silentum i wchodzącą w jej skład kolumnę wygłuszającą - Sound Pillar.

Acustio, jako jedyna firma z Polski i jedna z niewielu w historii, nagrodzona została najwyższą nagrodą Red Dot: Best of the Best. Nagroda trafiła w tym roku do zaledwie 67 produktów, w tym głównie do tych należących do najsłynniejszych marek np. do Apple (za AirPods Pro), Ferrari (model SF90 Stradale) czy Villeroy&Boch.

- Połączenie piękna z doskonałymi właściwościami akustycznymi to nasza obsesja. Każde z naszych rozwiązań i każda nasza kolekcja powstały z myślą o tym, by stać się nie tylko funkcjonalnym elementem biura, ale i zarazem jego ozdobą. Red Dot: Best of the Best potwierdza to, co mówią nam najlepsze biura projektowe, jak i sami pracownicy. Acustio to światowa ekstraklasa, jeśli chodzi o design oraz jakość – podkreśla Mateusz Gaczkowski, założyciel Acustio, jak i jeden z projektantów nagrodzonej kolekcji.

- Zawsze jestem pod wrażeniem, gdy jury podczas gorących debat testuje i ocenia nominowane produkty. Nie jest łatwo przejść przez to sito. Dlatego mogę z absolutną pewnością powiedzieć, że produkty z nagrodą Best of the Best są absolutnie najlepsze z najlepszych – mówi dr. Peter Zec, założyciel i prezes Red Dot.

W ostatnich miesiącach setki rozwiązań mebli akustycznych Acustio, dostępnych w 10 kolekcjach, trafiło pod najbardziej prestiżowe adresy. To m.in. siedziba globalnego banku w kompleksie Canary Wharf w londyńskim City, wrocławska siedziba Grupy Credit Agricole - jedno z największych, nowo otwartych biur w Europie Środkowo-Wschodniej, ale również nowe biuro L'Oréal House Warsaw w Browarach Warszawskich, wyróżnione Prime Property Prize 2019 za najlepszą przestrzeń komercyjną, autorstwa Trzop Architekci.

- Red Dot: Best of the Best to dla nas nie tylko powód do dumy, ale i zobowiązanie. Firma rośnie bardzo dynamicznie, szykujemy kolejne, wyjątkowe kolekcje, dostajemy zapytania i zamówienia z całego świata. Nasze rozwiązania w designerskiej formie są na fali wznoszącej – zapowiada prezes Acustio.