Mebel ma być bezbłędny i już. Kultowe krzesło Aleksandra Kuczmy powraca w nowej odsłonie

Wszystko zaczęło się od Aleksandra Kuczmy i jego indywidualnego podejścia do kreowania. Stworzony przez projektanta prototyp krzesła KA237 to nie tylko pionierskie wykorzystanie tworzyw sztucznych. To odzwierciedlenie idei, dla której meble są wyjściem naprzeciw potrzebom użytkowników. Ta myśl przyświecała także firmie Vzór i jej "wydaniu" kultowego projektu.

Krzesło KA237 wprowadziła do produkcji seryjnej w 2022 roku firma Vzór.

Dla Aleksandra Kuczmy tworzenie mebli nie kończy się na decyzji o kształcie przedmiotu i dobraniu ciekawych materiałów. Zdaniem projektanta „design to szukanie inspiracji w otoczeniu i proponowanie rozwiązań, które będą obecne w życiu ludzi”. W czasach PRL-u, które stanowiły ograniczenie dla realizowania kreatywnych konceptów, projektant szedł wytyczoną przez siebie drogą i nie godził się na żadne kompromisy.

Mebel ma być bezbłędny i już

Aleksander Kuczma to wizjoner polskiego przemysłu meblarskiego. W latach 1958–1964 kształcił się w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Rzeźby. Później sam zaczął przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie młodym projektantom. W swojej pracy Kuczma od zawsze kierował się ideą, że meble mają być czymś więcej niż tylko przedmiotem:

W czasach, gdy wszystko wokół staje się produktem, powinniśmy uciekać od produktu samego w sobie, produktu będącego dowodem jedynie wyuczonej sprawności projektowej. Uciekać winniśmy ku twórczości – twórczości, która jest przekraczaniem samego siebie, jest głodem – pragnieniem dobra, prawdy i piękna.

Krzesło KA237, czyli krok ku przyszłości

Spod ołówka Kuczmy wyszło wiele projektów, a wśród nich Krzesło KA237. Jak można opisać ten koncept z 1966 roku? Najlepiej nazwać go nowatorskim. Był on przejawem postępu, czyli połączeniem nowoczesnego designu z pionierskim dla twórców tamtego czasu budowaniem z tworzyw sztucznych. Wszystko to miało zaspokoić estetyczne potrzeby, ale jednocześnie być po prostu najlepszym siedziskiem do utrzymania prawidłowej postawy.

PRL w zupełnie nowej odsłonie

Chociaż większość dzieł polskiego twórcy zatrzymało się w fazie projektów i prototypów, które można oglądać m.in. wśród zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, to jego pomysły są wciąż żywe. Prace Aleksandra Kuczmy mimo upływu lat stale inspirują i odpowiadają na współczesne potrzeby.

Krzesło KA237 wprowadziła do produkcji seryjnej w 2022 roku firma VZOR, która proponuje swoim klientom kultowy mebel w nowoczesnym wydaniu. W swojej nowej ofercie ma KA237 CLASSIC i KA237 CONTRACT, obok legendarnego fotela RM58 autorstwa Romana Modzelewskiego.