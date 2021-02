Meble 2021: to będzie modne. Sprawdź najnowsze trendy we wnętrzach

Jak kształtują się trendy we wnętrzach AD 2021? Czy trwająca pandemia miała wpływ na to jak urządzamy przestrzeń? Co liczy się teraz najbardziej w urządzaniu wnętrz? Architekci i projektanci wnętrz zgodne wskazują jako punkt wyjścia pojawienie się szczególnej potrzeby wygody.

Wystarczy pomyśleć o komfortowych, odpowiednio wyprofilowanych meblach wypoczynkowych, obleczonych w miękkie, przyjemne w dotyku tkaniny, ciepłych kolorach, zapełnionych półkach z książkami (ale już nie tymi dopasowanymi kolorystycznie, a raczej powieściami z postrzępionymi okładkami, które czytaliśmy i pokochaliśmy dawno temu). W trendach salonowych znajdziemy teraz także przyjemne puszyste dywany, luksusowe świece zapachowe, czy dekoracje pochodzące od lokalnych rzemieślników. To co nasze, polskie, rodzime, jak nigdy wcześniej, jest teraz bardzo w cenie.

Fokus na funkcje i rozmiar

Nowe tendencje uwzględniają w wyposażeniu domu meble pochodzące od polskich producentów, trwałe, komfortowe i dobrze wykonane. Wszystko po to, by zaaranżować salon, w którym będziemy mieć na co dzień luksus wypoczynku na własnych zasadach - na modułowej sofie z rozkładaną funkcją relaksu, barem ze schowkiem i wygodnymi zagłówkami, umieszczonymi tam, gdzie najbardziej ich potrzebujemy. Mebel stworzony z pojedynczych modułów możemy „rozpiąć”, tworząc na potrzeby chwili lub wizyty gości kilka niezależnych siedzisk. Teraz, gdy wciąż wiele godzin spędzamy w mieszkaniach, panuje silny trend idący w stronę dużych mebli i foteli, pozwalających na swobodny wypoczynek. Minimalizm może więc w tym roku zniknąć z projektów architektów. Ponieważ spędzamy więcej czasu w domach, potrzebujemy więcej przedmiotów, które przykują naszą uwagę. Zbyt pusta przestrzeń, w której codziennie funkcjonujemy, po jakimś czasie większości z nas wyda się zwyczajnie bezduszna.

Meble o oryginalnych kształtach

W 2021 roku idealnie sprawdzą się meble o oryginalnych kształtach. Niezależnie czy będzie to dwuosobowa sofa, narożnik, czy przestronny mebel modułowy. Swoją unikalnością i stylistycznym dopasowaniem, pozwolą miło spędzić czas w gronie rodziny, zrobić dobre wrażenie podczas wielogodzinnych rozmów z przyjaciółmi, zachęcając swą formą do wypoczynku.

Akcent kolorystyczny

Z rozmowy ze specjalistami z Gala Collezione wynika, że w nowych trendach rysuje się także potrzeba odejścia od utartych schematów i zastąpienia meblarskich wyborów nutą szaleństwa. Sofa czy fotel w intensywnym kolorze ”podkręcą” wystrój salonu, zmieniając klasyczne wnętrze w wyjątkową przestrzeń. Żółta sofa, musztardowy szezlong czy różowy narożnik pozwolą na rozbudzenie kreatywności w doborze pozostałych elementów wyposażenia, tworząc przestrzeń, która będzie w pełni odzwierciedlać naszą osobowość i temperament.