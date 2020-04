Meble do ogrodu, na taras i balkon. Cztery rady od architektów wnętrz

Metalowe lub drewniane, o prostych czy wysublimowanych formach, z miękkimi poduchami albo dekoracyjnymi pleceniami. Wybór mebli outdoorowych nie należy do najłatwiejszych. O tym czego nie może zabraknąć w strefie relaksu pod chmurką i na co zwrócić uwagę podczas jej urządzania opowiadają architekci wnętrz.

Meble outdoorowe, jeszcze do niedawna niedoceniane, wreszcie wychodzą z cienia zamieniając kawałek zieleni w prawdziwy raj na ziemi. Jak urządzić i jakie meble wybrać do ogrodu, na taras i balkon. Oto cztery rady od architektów wnętrz.

Po pierwsze: rozmiar ma znaczenie

Wybór właściwych mebli ogrodowych może zawrócić w głowie. Poświęćmy chwilę na przyjrzenie się otoczeniu, w którym urządzimy naszą strefę wypoczynku. - Podejmując decyzję o kupnie mebli ogrodowych powinniśmy wziąć pod uwagę przede wszystkim rozmiar przestrzeni jaką dysponujemy. Przy niewielkich balkonach polecam wybór lekkich, plecionych form krzeseł czy stolików w jasnych kolorach, które uzupełnimy dodatkami – kwiatami, girlandami świetlnymi czy lampionami np. z kolekcji Zoya od Miloo Home. Zawieszone na ścianach nie zabiorą cennego miejsca, a pomogą zbudować sielski klimat. Zupełnie inaczej podejdziemy do planowania dużych tarasów, gdzie duża sofa z miękkimi poduchami i pasujące do niej fotele pomogą nam nie tylko wypocząć, ale także zbudować odpowiednie proporcje całej aranżacji – opowiada Roksana Skurzyńska z Minus-Architektura.

Po drugie: każdemu według potrzeb

Podczas urządzania strefy zewnętrznej oprócz cech aranżowanej przestrzeni pod lupę warto wziąć nasze potrzeby i upodobania. Jak planujemy spędzać czas na świeżym powietrzu i co sprawi, że poza czterema ścianami odnajdziemy swój prywatny raj na ziemi? Jeśli lubimy urządzać garden party, na które zapraszamy rodzinę i znajomych zadbajmy nie tylko o grilla czy stanowisko do przygotowywania potraw, ale także duży, wygodny stół. Gdy taras nie jest zadaszony, przyda się również parasol lub altana ogrodowa, które ochronią nas przed deszczem lub palącym słońcem. Ogród zamieni się w domowe biuro w wersji eko, jeśli tylko wyposażymy go w wygodny fotel i funkcjonalny stolik. Komfortowy, rozkładany leżak stworzy z kolei okazję do leniwej, poobiedniej sjesty, podczas gdy młodsi członkowie rodziny docenią urok ogrodowych huśtawek czy hamaków. Na jakie meble się zdecydować?

– Stwórzmy trzy główne strefy – strefę wspólnego spędzania czasu wyposażoną w miękką sofę, wygodne fotele i stolik kawowy, strefę jadalnianą, w której pojawi się stół z krzesłami oraz strefę relaksu, w której ustawimy leżak czy huśtawkę i spokojnie poczytamy książkę. Warto też przemyśleć zakup mebli modułowych, których komplet w razie potrzeby rozszerzymy o dodatkowe części – radzi Jowita Marecka, architektka wnętrz.

Po trzecie: funkcjonalność przede wszystkim

W trakcie projektowania mebli ogrodowych, podobnie jak przy ich wyborze – nie ma miejsca na kompromis. Meble outdoorowe powinny cieszyć nasze oko, ale muszą być przede wszystkim funkcjonalne, wykonane z najwyższej jakości materiałów odpornych na zmienne warunki pogodowe. Jednymi z najbardziej trwałych surowców jest w tym wypadku metal. Wykonane z niego stoły czy krzesła charakteryzują się na ogół prostą, geometryczną formą i świetnie sprawdzają się w nowoczesnych aranżacjach. Jeśli jednak nie po drodze nam ze skandynawską surowością, postawmy na drewno tekowe lub akacjowe. Z pewnością przetrwa niejedną burzę i dzielnie zniesie gorącą atmosferę lata, a w wersji bielonej nada tarasowi rustykalnego wyrazu.