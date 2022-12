Meble miejskie z krakowskiej pracowni stanęły w Hiszpanii. Są nie tylko piękne, ale mają przesłanie

Meble przypominają drzewa i krzewy. Służą jako stoły piknikowe i siedziska, plac zabaw, przestrzenie do gier i rozmów. Proste i piękne formy autorstwa krakowskiej pracowni BudCud przypominają też o roli przyrody w mieście.

Podkreślając rolę przyrody w mieście, meble miejskie "Sadzonki” autorstwa BudCud na nowo "zazieleniły" przestrzeń publiczną hiszpańskiego miasta.

Proste formy, abstrakcyjnie odwzorowujące drzewa i krzewy, posłużyły mieszkańcom jako stoły piknikowe i siedziska, plac zabaw, przestrzenie do gier i rozmów.

Meble zaoferowały to, co wcześniej zapewniały drzewa – cień, odpoczynek i miejsce spotkań.

Podczas ósmej edycji Concéntrico - międzynarodowego festiwalu architektury w przestrzeni publicznej - BudCud pokazał autorską instalację eksplorującą temat zieleni miejskiej. "Sadzonki", poza zdefiniowaniem atlasu wielofunkcyjnych mebli miejskich, sformułowały przestrzenny komentarz do nieodpowiedzialnego pozbywania się zieleni z przestrzeni wspólnych.

Na nowo zazielenić przestrzeń miejską

W całej Europie podczas procesów pseudo-rewitalizacji terenów publicznych skwery miejskie przekształcane są w zabetonowane, rozgrzane i nieprzepuszczalne place, przez co zanika miejska bio-różnorodność czy możliwość naturalnego łagodzenia skutków zmian klimatu. Plaza del Mercado w Logroño, na której zlokalizowano instalację „Sadzonki”, do lat 60. XX wieku była pełna zieleni urządzonej; obecnie jest tam jedynie kilka drzew i donic - brakuje cienia i komfortu, jaki wcześniej dawała miejska natura.

Proste formy, abstrakcyjnie odwzorowujące drzewa i krzewy, posłużyły mieszkańcom jako stoły piknikowe i siedziska, plac zabaw, przestrzenie do gier i rozmów, fot. Javier Antón, Josema Cutillas

Podkreślając rolę przyrody w mieście, instalacja „Sadzonki” na nowo „zazieleniła” przestrzeń publiczną za pomocą środków, jakimi architekci posługują się najsprawniej – syntetycznych rysunków natury, zapisanych w formie mebli miejskich. Proste formy, abstrakcyjnie odwzorowujące drzewa i krzewy, stały się przestrzennymi miejskimi totemami, które posłużyły odwiedzającym plac jako stoły piknikowe i siedziska, plac zabaw, przestrzenie do gier, flirtów i rozmów. Aranżując je na Plaza del Mercado w Logroño „Sadzonki” zaoferowały to, co wcześniej zapewniały drzewa – cień, odpoczynek i miejsce spotkań.

Projekt: Sadzonki

Rok realizacji: 2022



Klient: festiwal Concéntrico

Miejsce: Logroño, Hiszpania



Program: meble miejskie, instalacja artystyczna, przestrzeń publiczna

Status: zrealizowano



Zespół: Budcud (Mateusz Adamczyk, Agata Woźniczka)



Zdjęcia: Javier Antón, Josema Cutillas