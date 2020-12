Meble z biokompozytu? Polacy pracują nad innowacyjnym pomysłem

Producent mebli, marka RC Design oraz instytuty naukowe Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna (ITD) oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) podpisały umowy o wspólnym Konsorcjum Naukowym. Jego celem mają być prace nad stworzeniem biompozytu do produkcji mebli.

Konsorcjum złożyło wniosek do NCBR o dofinasowanie dalszych prac B+R i stworzenie ćwierć przemysłowej linii rozwojowej. Możliwe jest odwrócenie trendu i wykorzystanie nadmiernego konsumpcjonizmu na cele środowiskowe. Opracowanie takiego produktu jest ewenementem na skalę światową i powinno być misją nas wszystkich. Wystarczy kupować meble z odpowiednich materiałów żeby pomóc sobie i kolejnym pokoleniom, dokładając planecie swoją cegiełkę na budowanie lepszego jutra.

Prace konsorcjum skupiają się na stworzeniu roślinnego, wytrzymałego biokompozytu lignocelulozowego pozyskanego z upraw konopi siewnych, topinamburu, wieloletnich traw czy sorgo. Istotne jest, by stworzyć materiał dizajnerski i modny ponad czasowo o dużym spektrum kontrolowanej i powtarzalnej gęstości, który będzie stanowić gwarant budowania mocnych, trwałych konstrukcji, wyjątkowych elementów mebli czy stolarki budowlanej jak np. schody, parapety, przyjazne ciepłe podłogi. Ważne jest również, by prefabrykat był podatny na wszechstronną obróbkę, żeby mógł być alternatywą do drewna litego i powszechnie stosowanych na dużą skalę płyt meblowych.

Jak będzie wyglądał materiał stworzony w ramach projektu naukowego? Twardością będzie mógł odpowiadać dębinie, ma być również pozbawiony wad naturalnego drewna o wymiarach znacznie większych niż możliwość pozyskania deski tartacznej. W przypadku płyt, materiał także posiada wyjątkowe walory estetyczne kojarzone z nieskazitelną naturą jako odpowiednik zastosowania dla wiórowych płyt melaminowych i płyt fornirowanych. Wszystko to, bez wycięcia ani jednego drzewa z lasu z dodatkowymi korzyściami środowiskowymi poprzez wegetację roślin pochłaniającymi więcej CO2 niż hektar lasu do hektar uprawy, polskiej uprawy i wg polskiego know how.

– Ten projekt dojrzewał w naszej firmie od bardzo dawna. Cieszę się niezmiernie że prace B+R wchodzę w ostatnią fazę, kompetencje naukowców w konsorcjum z dziedziny agrotechniki i tworzyw drzewnych oraz biokompozytów niewątpliwie dają nową jakość . Zespół najlepszych specjalistów jest niezbędny, by podjąć całe spektrum zagadnień, które składają się na opracowanie i wdrożenie ekologicznych i dizajnerskich materiałów dla branży meblowej i budowlanej. Natura nie jest nudna a ekologiczne materiały nie muszą być używane jedynie z rozsądku. Imponujący naturalny design nadchodzi ! Nienadrukowany na papierze płyty z której ma powstać mebel, prawdziwy i realnie oryginalny ze wszystkimi walorami wizualnymi, zapachowymi, funkcjonalnymi i co ważne żeby można było go nazywać „nowoczesnym” także z korzyściami środowiskowymi. – mówi Rafał Cebula, prezes zarządu RC Design.

Zainteresowanie, co najmniej neutralnym środowiskowo stylem życia stale rośnie i sięga nowych obszarów naszego funkcjonowania. Dotarło również do strefy urządzania mieszkań. Biodegradowalne przedmioty codziennego użytku, kompostowniki, nawyki mające na celu zmniejszenie wykorzystania naturalnych zasobów naszej planety. Teraz nadszedł czas na meble! Luksus i komfort musi iść w parze z ekologią, ich zakup ma sprawić, że pozytywnie wpłyniemy na stan środowiska naturalnego. Ponadto, wytrzymałość materiałów, ich jakość a przede wszystkim design będą wyznaczać nowe trendy we wzornictwie przemysłowym z ekologicznym przesłaniem produkcji nowoczesnych elementów wyposażenia naszych wnętrz.