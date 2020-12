Meble z drzew tlenowych. Pierwsza taka linia w Polsce

Wyjątkowa linia naturalnych i designerskich mebli Oxy Line przyczynia się do globalnej redukcji śladu węglowego. Dzięki wykorzystaniu drewna Oxytree nie tylko nabywamy nowe meble, ale również niesiemy realną pomoc naturze.

REKLAMA

Nowa propozycja GO.CE Design – linia Oxy to wysoka jakość zastosowanego materiału, jak również wyjątkowy design, z którego słynie GO.CE Design. Miękkie formy mebli, zaokrąglone powierzchnie oraz unikatowe rozwiązania tworzą wizję przyszłości, która odzwierciedla ideę marki. Do niej nawiązuje również zastosowanie ekologicznego surowca.

– Użycie Oxytree w produkcji mebli to odpowiedź na potrzeby konsumentów. Ekologia przeniknęła do różnych obszarów naszego życia. Teraz nadszedł odpowiedni moment, by branża meblarska postawiła na rozwiązania, które będą w zgodzie z naturą. Do zakupu mebli Oxy Line klientów przekonuje ujemny ślad węglowy otrzymywany przy ich produkcji. To dla nas znak, że troska o naszą planetę nie jest nikomu obojętna. Drewno Oxytree doskonale sprawdziło się przy produkcji mebli. GO.CE Design zachowało najwyższą jakość oraz niezwykłe, cenione wzornictwo – mówi Hernan Gomez, projektant mebli GO.CE Design.

Drzewo przyszłości

Drzewa tlenowe w znaczący sposób wpływają na poprawę jakości powietrza oraz na ochronę środowiska naturalnego, konsumując ogromne ilości CO2. Drewno z nich pozyskane stanowi niszowy surowiec premium. Jego właściwości znalazły już grono zwolenników. Drewno Oxytree jest lekkie, a przy tym wytrzymałe w swojej klasie. Jego zaletą jest jednolitość i fakt, że pozbawione jest sęków.

– Cieszymy się, że w wyniku naszej współpracy powstała niezwykła linia Oxy Line. Idea, jaka przyświecała nam podczas propagowania drzew tlenowych w Polsce, doskonale koreluje z misją GO.CE Design. Razem stworzyliśmy ekologiczne meble, które zachowują najwyższą jakość. Wierzymy, że drzewa tlenowe to przyszłość branży meblarskiej. To ogromny powód do dumy stworzyć ofertę mebli, których produkcja ma ujemny ślad węglowy. Skorzystać z niej może każdy konsument, dla którego ważna jest przyszłość naszej planety – mówi Łukasz Wilczewski, prezes zarządu Oxytree.

Oxy Line marki GO.CE Design to połączenie funkcjonalnych rozwiązań, komfortu użytkowania oraz idei ochrony naszej planety. Meble z drewna Oxytree mogą nie tylko służyć prywatnym klientom, ale również znaleźć się w budynkach użyteczności publicznej, hotelach czy galeriach handlowych.