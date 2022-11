Medicover Stomatologia nie zwalnia i nie przestaje zaskakiwać. W Warszawie otwarto 17. lokalizację designerskich gabinetów

Medicover Stomatologia inwestuje w rozwój konceptu „Rytuału Uśmiechu”, tworząc sieć centrów dentystycznych, które przypominają kawiarnie, hotelowe lobby czy… biblioteki. 17. taka lokalizacja w Polsce właśnie została otwarta w Warszawie.

Całe centrum jest zaprzeczeniem tradycyjnego, zimnego wnętrza medycznego. Zostało ono tak zaprojektowane, aby ukoić pacjenta, zminimalizować stres jaki towarzyszy jego wizycie, a także dostarczyć pozytywnych wrażeń, które wpływają na emocje podczas kolejnych wizyt.

– Zmiana postrzegania leczenia stomatologicznego odbywa się dziś w kilku wymiarach. „Rytuał Uśmiechu”, czyli nasz conscious concept, zagospodarowuje różne obszary. Z jednej strony, sięgamy po przyjazny i zaskakujący, jak na wnętrza medyczne, design, który rozprasza negatywne myśli pacjenta i zapewnia wygodę – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia. – Z drugiej strony, stawiamy na holistyczne podejście do leczenia. Oznacza to, że w centrach otwieranych w „Rytuale Uśmiechu” nie tylko zapewniamy kompleksową, interdyscyplinarną opiekę stomatologiczną, ale także dbamy o komfort psychiczny i patient experience na najwyższym, światowym poziomie – dodaje.

Tak też jest w nowo otwartym centrum na warszawskim Bemowie. Autorzy miejsca w przemyślany sposób stworzyli tu m.in. poczekalnię, która przypomina strefę relaksu czy modną kawiarnię. W przestrzeni znaleźć można wygodne fotele ze stolikami kawowymi, a także samoobsługowe stoisko kawowe.

Czas umila także olbrzymia biblioteczka wypełniona literaturą, poradnikami i albumami, a także galeria na ścianie, na której pojawia się aż 20 fotografii przedstawiających Warszawę, życie miasta i jego losy na przestrzeni lat. Można zobaczyć zdjęcia m.in. lotniska Bemowo z lat 60-tych, giełdę samochodową na Bemowie, przedwojenną zabudowę Jelonek, ulicę Rozłogi w 1980 roku czy kadry ze święta lotnictwa w latach 50-tych. Pojawienie się takiej galerii ma swój cel.

– Na Bemowie stworzyliśmy przestrzeń, która rozprasza uwagę pacjenta, w efekcie czego nie koncentruje się on tak bardzo na zbliżającym się zabiegu. To pozwala przekierować negatywne myśli, a także – co istotne – tworzy nowe, zaskakujące skojarzenia z dentystą. Jest to bardzo świadome podejście do przestrzeni, która oparta została na najnowszej wiedzy architektonicznej i psychologicznej, ale także wieloletnim doświadczeniu w pracy z pacjentami stomatologicznymi – mówi Wioletta Januszczyk