Medicover Stomatologia wie, jak wystrojem ukoić pacjenta

Od kilku lat Medicover Stomatologia coraz silniej nabiera wiatru w żagle. Marka co rusz otwiera nowe centrum stomatologiczne w swoim autorskim koncepcie "Rytuale Uśmiechu" w największych miastach Polski. Jest już ich niemal 20! Przyglądamy się kojącym wnętrzom tych niezwykłych gabinetów zaprojektowanych przez Piotrowscy Design.

Od 2020 r. Medicover Stomatologia rozwija autorski koncept o nazwie Rytuał Uśmiechu.

Centra sieci mają misję odczarować poprzez design nieprzyjemny obraz gabinetów dentystycznych.

Do tej pory w całej Polsce działa 17 gabinetów opartych o niniejszy koncept.

Medicover Stomatologia na placu Konstytucji w Warszawie

Z połączenia monumentalnej architektury MDM, nowatorskiej wizji inwestora i nieszablonowych pomysłów architektów z pracowni Piotrowscy Design w centrum Warszawy powstało niecodzienne centrum dentystyczne.

- Przy naszym udziale zaaranżowane zostały trzy kondygnacje nowego centrum stomatologicznego: podziemna, główna i antresola. Obejmują one przestrzenie o różnych funkcjach – są to nie tylko gabinety stomatologiczne czy łazienki, ale także własne studio fotograficzne, pokoje koordynacyjne i - przede wszystkim - duża strefa reprezentacyjna. To do niej trafiają wszyscy goście po przekroczeniu progu Medicover Stomatologia Plac Konstytucji. Nie ma tu jednak typowej lady recepcyjnej. Jest za to wysoki stół typu „common table”, przestrzeń z wygodnymi fotelami i ekspresem do kawy, regały z książkami. Wchodzących, precyzyjnie umówionych na indywidualne wizyty, witają opiekunowie pacjentów. To oni wskazują, dokąd się dalej udać – dla podkreślenia domowego charakteru przestrzeni, na drzwiach poszczególnych pomieszczeń nie ma typowych numerów ani tabliczek z nazwami. Jeden z gabinetów znajduje się tuż obok wejścia i dzięki szklanej ścianie o zmiennej przezierności możemy zobaczyć, że sprzęty znajdujące się na wyposażeniu tego centrum stomatologicznego są tak estetyczne, że raczej je eksponujemy, niż maskujemy – z uśmiechem relacjonuje architekt Marcin Piotrowski.

Najwięcej wnętrzarskich perełek znajdziemy właśnie w przestrzeni powitalnej. To tu zabytkowa architektura słynnego MDM zagląda do środka przez duże okna. Architekci zadbali, by wnętrza korespondowały z tym, co dzieje się na zewnątrz. Od razu wiadomo było, że spotykany najczęściej w klinikach stomatologicznych styl nowoczesny nie będzie dobrym pomysłem. Trafione okazały się zaś nawiązania do Art Deco. Przy czym to, co widzimy na Placu Konstytucji 6 to autorskie interpretacje rozwiązań charakterystycznych dla tamtego okresu wzorniczego. Mamy więc kryształowe żyrandole we współczesnej formie, o wysokości czterech metrów (13. pięter konstrukcji, składającej się z 30-centymetrowych elementów!). Na ich tle dostrzeżemy balustradę w artdecowskim wzorze, wykonaną ze szlachetnych tworzyw jakimi są stal i mosiądz. Idąc przez strefę powitalną od wejścia w stronę centralnie ulokowanej windy, warto zwrócić uwagę na jej dekoracyjną obudowę. Zaraz za nią dumnie prezentuje się kolejny stylowy bohater tego wnętrza, którym jest… witraż. Jego klasyczny artdecowski wzór wykonany został ręcznie, tradycyjną metodą witrażowniczą.

Medicover Stomatologia w Toruniu

Liczące sobie blisko 400 mkw. centrum stomatologiczne przy ul. Grudziądzkiej jest nie tylko pierwsze w Toruniu pod tym szyldem, ale także pierwsze w regionie. Pacjenci mają do dyspozycji aż 8 gabinetów stomatologicznych, wyposażonych w zaawansowane technologie wspierające leczenie, w tym technologie cyfrowe.

Centrum stomatologiczne zostało tak zaprojektowane, aby pacjent nie czuł się jak u dentysty. Starannie dobrane kolory i materiały wykończeniowe, a także muzyka mają na celu wyciszyć go przed zabiegiem, zapewnić komfort emocjonalny i sprawić, że wizyta przebiegnie bez stresu i lęku.

– Tworząc to miejsce, sięgnęliśmy zarówno po doświadczenia architektów specjalizujących się we wnętrzach kawiarnianych, jak i po wiedzę psychologów. W rezultacie stworzyliśmy przestrzeń, która spełnia wiele ról terapeutycznych, przełamując nie tylko opór przed leczeniem, ale pokazując, jak bardzo zmieniła się współczesna stomatologia, idąc za potrzebami pacjenta – mówi.

To dlatego we wnętrzu toruńskiego centrum zamiast krzeseł w poczekalni ustawiono wygodne fotele i stoliki kawowe, a zamiast plansz z anatomią zęba na ścianie – biblioteczkę z kilkuset pozycjami. W poczekalni można znaleźć także wspólny stół, miejsce typowe dla kawiarni. Nie brakuje także nawiązań do toruńskiej architektury. Zardzewiałe, żelazne blachy czy nitowe stalowe kształtowniki, pojawiające się w dekoracji wnętrza, miały swoją inspirację w stalowych mostach łączących brzegi Wisły.

Przestrzeń działa także na zmysły. Celowo wprowadzono tu ciepłą, przyjazną dla wzroku barwę światła, włączono muzykę jazzową, a także wyeliminowano „dentystyczny zapach”. Stoisko kawowe pozwala natomiast na samodzielne zaparzenie sobie kawy lub herbaty w oczekiwaniu na swoją kolej.

Medicover Stomatologia w Gdyni

Gdyński oddział Medicover Stomatologia znajduje się w kompleksie biurowym 3T Office Park przy ul. Kazimierza Górskiego.

Wystrój nawiązuje do stylistyki lat 20-tych XX w., czyli okresu budowy portu w Gdyni. Pomogły w tym proste, geometryczne formy mebli oraz użyte do ich produkcji materiały - żelazo, mosiądz i drewno dębowe. Z historią korespondują też elementy wystroju z zardzewiałej blachy i surowego betonu, znane chociażby z pejzażu stoczni. Na ścianach zawisły natomiast historyczne fotografie z wybrzeżem – widnieją na nich okoliczne latarnie, pierwsze polskie transatlantyki i stare mapy.

Medicover Stomatologia w Bielsku-Białej

W listopadzie 2021 r. w Medicover Stomatologia zadebiutował w Bielsku-Białej przy ul. Teodora Tomasza Jeża 8. Obiekt swoim wnętrzem nawiązuje do przemysłowej, XIX-wiecznej historii miasta, a klimatem przypomina kawiarnię.

Architekci z warszawskiej pracowni Piotrowscy Design, pracujący nad przestrzenią, starali się w niej odtworzyć klimat końca XIX-wieku. Sięgnęli przy tym do przemysłowej tradycji miasta, kiedy to powstawały zakłady tkackie i rozwijała się fabryczna zabudowa.

W aranżacji wnętrza, w różnych postaciach przewija się stal – np. jako blacha pokryta rdzą czy metalowa kratownica. Elementy te charakterystyczne były dla dawnych, bielskich obiektów przemysłowych. Wyróżniającym się akcentem, odwołującym się do historii, jest też stary, żeliwny piecyk, który stał się podstawą pod… stanowisko kawowe dla pacjentów.

Medicover Stomatologia w Gdańsku

W gdańskim centrum zamiast tradycyjnych krzeseł poczekalnianych, znajdujemy wygodne fotele utrzymane w stylu mid-century modern, w których można zrelaksować się przed wizytą. W łagodzeniu napięcia mają także pomóc książki, w gdańskim centrum ustawione na wysokiej po sufit biblioteczce.

Pacjenci mogą na niej znaleźć nawet kilkaset pozycji, w tym kultowe powieści, poezję i albumy ze zdjęciami. Z kolei osoby, które nie lubią czekać na swoją kolej w fotelu, mogą to zrobić przy znanym z kawiarni common table, czyli dużym stole z krzesłami, tu ustawionym w centralnym punkcie poczekalni. Do dyspozycji pacjentów jest także kącik kawowy, w którym samodzielnie można zaparzyć sobie kawę lub herbatę.

W przestrzeni nie brakuje także lokalnych akcentów, co stało się jednym ze znaków rozpoznawczych „Rytuału Uśmiechu”. W aranżacji pojawią się materiały znane chociażby z gdańskich stoczni – pordzewiała blacha nawiązująca do statków, metalowe kratownice, drewno oraz beton. Na ścianach z kolei zawieszono historyczne, czarno-białe fotografie przedstawiające Gdańsk.

Medicover Stomatologia przy al. Rzeczpospolitej 33 w Warszawie

Przy al. Rzeczpospolitej w Warszawie leczeni są najmłodsi – tu wprowadzono testowany dopiero przez Medicover Stomatologia format przestrzeni medycznej dla dzieci – Medicover Stomatologia Kids. Efekt?

Część centrum dla dzieci przypomina bardziej salę zabaw lub… przedszkole. Przestrzeń swoją aranżacją nawiązuje do dżungli i krainy przygody pełnej egzotycznych zwierząt. Klimat potęgują m.in. ekrany dotykowe w kształcie żyrafy i słonia ustawione w specjalnej poczekalni dla dzieci, na których najmłodsi mogą grać w gry. W zamyśle twórców, ma to pomóc w rozładowaniu napięcia i emocji przed wizytą.

Wilanowskie centrum Medicover Stomatologia jest także pierwszym w Polsce, w którym zastosowano grywalizację. Oznacza to, że zanim dziecko trafi na fotel dentysty, może rozwiązać szereg tajemnic i zadań, które ukryte są w centrum dentystycznym, zdobywając przy tym „nagrody”. W zamyśle twórców jest to bardziej rozbudowana forma wizyty adaptacyjnej, przez co ma pomóc w zrelaksowaniu się dziecka oraz pokazać mu, że wizyta u dentysty to zabawa i frajda.

Medicover Stomatologia w biurowcu Spark

Na ścianach filc z butelek PET, a w poczekalni filtrujące powietrze rośliny i meble stworzone m.in. z desek starych… stodół. W kompleksie biurowym Spark w Warszawie w I kwartale 2022 r. otwarto pierwsze w Polsce eko centrum dentystyczne, którego koncept został oparty na idei „green dentistry”.

Te „zielone” elementy w Medicover Stomatologia w Sparku można znaleźć na każdym kroku, chociażby w tym, jak i czym zaaranżowano przestrzeń. Znaczna część mebli, która pojawiła się w centrum powstała z surowców przetworzonych np. desek ze starych stodół. Nie brakuje także mebli ze znanych sieci, ale z obiegu zamkniętego, a także mebli z odzysku wykonanych z materiałów odnawialnych i łatwych do ponownego przetworzenia.

Ciekawie wyglądają w centrum także ściany. Na nich oprócz blachy, można znaleźć także dekoracyjny filc, który powstał z recyclingu butelek PET. O czyste powietrze dbają natomiast specjalnie dobrane rośliny, mające zdolność jego oczyszczania. Biblioteczkę w poczekalni wypełniły natomiast używane książki. Medicover Stomatologia zachęca także do przyjazdu na leczenie rowerem. Z myślą o eko-pacjentach ustawiono specjalne stojaki rowerowe.

W nowej przestrzeni sieć wprowadziła cały szereg rozwiązań technologicznych zmniejszających zużycie zasobów. W centrum zainstalowano m.in. specjalne krany, które napowietrzają wodę i zmniejszają jej wykorzystanie nawet o 50 proc. Gabinety oszczędzają także energię i zmniejszają swój ślad węglowy, poprzez zainstalowane tu oświetlenie LED, które jest sterowane automatycznie. Zasoby oszczędzane są także w procesie ekologicznej dekontaminacji narzędzi. Tu sieć wykorzystuje specjalne myjki, które zmniejszają ilość użytej wody.

Pomaga także najnowsza technologia. Dzięki cyfrowej stomatologii, w tym m.in. skanom 3D, które zastąpiły tradycyjne wyciski, dentyści ograniczyli wykorzystanie plastiku i chemikaliów. Świadomie centrum podchodzi także do utylizacji odpadów, stawiając na sortowanie śmieci. Dodatkowo w gabinetach i łazienkach pojawiły się jednorazowe przedmioty z biodegradowalnych materiałów (m.in. kubeczki, szczoteczki, których używa się bez pasty). Do minimum centrum ogranicza także materiały drukowane, a jeśli już te powstają, to na papierze z recyclingu.

Medicover Stomatologia w Krakowie

W kompleksie Quattro Business Park przy al. Bora-Komorowskiego w Krakowie Medicover Stomatologia zadebiutowało w I kwartale 2022 r. Centrum ma powierzchnię 310 m kw. i można w nim znaleźć 6 gabinetów.

Tradycyjne krzesła zastąpiono w poczekalni wygodnymi fotelami nawiązującymi do modnego ostatnio stylu vintage. W centralnym punkcie ustawiono natomiast tzw. common table, co jest również rozwiązaniem znanym z kawiarni.

Ten charakter podkreślono także biblioteczką z kilkuset pozycjami książkowymi, które odratowane zostały z likwidowanych zbiorów m.in. bibliotek, a także stoiskiem kawowym, w którym pacjent może zabawić się w baristę i samodzielnie zaparzyć kawę.

To jednak nie koniec elementów, które są zaskakujące jak na wnętrze medyczne. W poczekalni pojawiły się także specjalne rośliny, których celem jest oczyszczanie powietrza m.in. ze smogu. Gatunki zostały tak dobrane, aby spełniać jak najlepiej tę funkcję.

Medicover Stomatologia w Fabryce Norblina w Warszawie

Wybór Fabryki Norblina nie był przypadkowy. – Otworzyliśmy centrum w środku tętniącej życiem przestrzeni, która definiuje nowoczesny, wielkomiejski i aspiracyjny styl życia – mówi Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia. W wolskiej lokalizacji nie brakuje elementów korespondujących z historią.

Podkreślają je m.in. liczne poprzemysłowe zapożyczenia, jakie zastosowano w wykończeniu wnętrz. Przykładem jest rdzewiona blacha w tle poczekalni czy metalowe elementy dekoracyjne. O tym, że inspiracji szukano w kawiarniach przypomina natomiast aranżacja poczekalni, która wypełniają fotele w stylu vintage, stoliki kawowe, biblioteczka z książkami z odzysku czy stoisko kawowe zaaranżowane na starej poprzemysłowej prasie.

Centrum Ortodoncji Nakładkowej Medicover Stomatologia przy ul. Prostej w Warszawie

Przy ul. Prostej w Warszawie we wrześniu 2022 r. otwarto mające 260 mkw. Centrum Ortodoncji Nakładkowej Medicover Stomatologia, pierwsze tego typu w stolicy.

Miejsce specjalizuje się w nowoczesnej ortodoncji, w tym w popularnych ostatnimi laty aparatach Invisalign. Z uwagi na charakter centrum, Medicover Stomatologia postawił także na oryginalny design miejsca. Inspiracją stały się tutaj m.in. salony jubilerskie luksusowych marek. Widać to już witrynie, w której urządzono wystawę pod hasłem „Najpiękniejszą biżuterią jest uśmiech”.

Jednym z jej elementów jest wirtualna „przymierzalnia uśmiechu”, czyli specjalny ekran z wgraną aplikacją IvoSmile. Dzięki niej przechodnie mijający centrum mogą zobaczyć, jak wyglądałby ich uśmiech po leczeniu ortodontycznym. Aplikacja koryguje zgryz, wyrównuje i wybiela zęby.

Ale witryna to nie jedyne, co podkreśla oryginalny charakter miejsca. Także to jak zaprojektowano wnętrze.