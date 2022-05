Medusa Group Architects dla CitySpace West 4 we Wrocławiu. Nie tylko zaskakują oryginalne kolory

Oryginalne kolory, dwie kuchnie, a do tego stoły do tenisa. Wnętrza biur elastycznych CitySpace West 4 we Wrocławiu to miejsce nie tylko do pracy, ale również do chilloutu. Nietuzinkowy design to znów dzieło pracowni Medusa Group Architects.

REKLAMA

Trzecie biuro serwisowane CitySpace we Wrocławiu wyróżnia niezwykły styl.

Medusa Group Architects postawili przede wszystkim na jasne i dobrze doświetlone wnętrza przełamane intensywnym odcieniem kobaltu i lekko połyskującą miedzią.

Pracują w designerskich wnętrzach, na kawę i świeże bułeczki przychodzą do jednej z dwóch przestronnych kuchni, z współpracownikami spotykają się na tarasie, grając w tenisa stołowego lub odpoczywając na hamaku. Trzecie biuro serwisowane CitySpace we Wrocławiu wyróżnia niezwykły styl, ale przede wszystkim wygoda, która panuje tu na każdym kroku.

CitySpace w biurowcu West 4 Business Hub zaprojektowali architekci z pracowni Medusa Group Architects. Postawili oni przede wszystkim na jasne i dobrze doświetlone wnętrza przełamane intensywnym odcieniem kobaltu i lekko połyskującą miedzią. Te kolory pojawiają się zarówno na ścianach – w postaci fantazyjnych wzorów, jak i na meblach i dodatkach. Strefy chilloutu wypełniają miękkie i wygodne fotele oraz kanapy, a strefę jadalną okala nowatorska metalowa konstrukcja w kolorze królewskiego błękitu.

– Kolory wnętrza, w którym przebywamy i pracujemy, mają znaczący wpływ na nasze samopoczucie, a także efektywność w pracy. Chcieliśmy, aby pomieszczenia wpływały kojąco na pracowników, a jednocześnie, dzięki mocniejszym akcentom, dodawały energii przy codziennych wyzwaniach w pracy – mówi Magdalena Śnieżek, regional manager CitySpace.

W CitySpace w West 4 Business Hub jest łącznie 390 stanowisk pracy, 41 gabinetów i 4 sale spotkań na 2400 metrach kwadratowych powierzchni. W każdej z sal znajdują się stylowe lampy z miedzianym wykończeniem, a także stoły i wygodne krzesła korespondujące ze wzorami na ścianach.

– Atutem tej przestrzeni są nie tylko przestronne stanowiska pracy, ale przede wszystkim stylowe części wspólne. Zadbaliśmy, aby na jednym piętrze do dyspozycji pracowników były dwie pełnowymiarowe kuchnie, a także komfortowe miejsce do spożywania posiłków. Dodatkowo pracownicy mogą korzystać z licznych stref do odpoczynku lub rozprostować nogi, grając w tenisa stołowego – zaznacza Magdalena Śnieżek. Jak dodaje, CitySpace zapewnia swoim najemcom również recepcję z wsparciem concierge, codzienną dostawę świeżych wypieków, owoców, a także zawsze dostępną aromatyczną kawę i herbatę. Całe biuro jest codziennie sprzątane, a managerowie CitySpace są na miejscu i służą wsparciem.

Biura elastyczne CitySpace West 4 mieszczą się w biurowcu zlokalizowanym między ulicami Na Ostatnim Groszu i Horbaczewskiego. W budynku do dyspozycji pracowników są dwa parkingi – naziemny i podziemny, restauracja, kantyna i strefa lunchowa.