Mercure debiutuje w Debreczynie. Motywem przewodnim hotelu: Karnawał Kwiatów

Pierwszy hotel Mercure w drugim co do wielkości mieście na Węgrzech otworzył drzwi dla gości. Za projekt hotelu odpowiada renomowane węgierskie Studio Architektoniczne BORD.

REKLAMA

Nowo wybudowany hotel Mercure Debrecen zaprasza do 135 pokoi oraz 20 apartamentów rozmieszczonych na 4 piętrach.

Goście biznesowi mają do dyspozycji 3 sale konferencyjne, mogące pomieścić jednocześnie do 120 osób.

Zgodnie z filozofią marki, Mercure Debrecen czerpie z lokalności uwiecznionej w wystroju hotelu, który nawiązuje do Karnawału Kwiatów odbywającego się co roku w mieście. Dlatego design obiektu nawiązuje do karnawałowych wrażeń, oferując szampańskie przeżycia spełniające oczekiwania wymagających gości. Za projekt hotelu odpowiada renomowane węgierskie Studio Architektoniczne BORD.

- W Debreczynie widzimy zapotrzebowanie na hotele spełniające potrzeby najbardziej wymagających turystów i osób podróżujących służbowo. Nasz stylowy i elegancki hotel wyróżnia się doskonałą lokalizacją przy spokojnej ulicy w samym centrum miasta. Dzięki temu wierzymy, że idealnie uzupełni ofertę turystyczną i hotelarską Debreczyna, gwarantując gościom najwyższą jakość usług, jaką zapewnia uznana na całym świecie marka – zapewnia Gábor Demény, dyrektor hotelu Mercure Debrecen.

Debreczyn to drugie co do wielkości miasto na Węgrzech i najważniejszy ośrodek gospodarczy regionu wschodniego, który wyróżnia się rosnącym potencjałem biznesowym. Pobliskie międzynarodowe lotnisko to drugi najważniejszy port lotniczy na Węgrzech. Ruch pasażerski wzrósł na nim niemal czterokrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat. Poza skoncentrowaniu na biznesie, Debreczyn jest także popularnym kierunkiem wypoczynkowym i rekreacyjnym oraz prestiżowym ośrodkiem edukacyjnym i kulturalnym Węgier. W ostatnich latach miasto zasłynęło jako gospodarz dużych regionalnych, krajowych i międzynarodowych wydarzeń sportowych, kulturalnych oraz biznesowych.