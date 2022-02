Metalowe lustra Oskara Zięty w lobby biurowca Centrum Południe

Lobby biurowca Centrum Południe we Wrocławiu zyskały niezwykła dekorację w postaci luster metalowych luster zaprojektowanych przez Oskara Ziętę.

Skandynawska przestrzeń lobby w budynkach kompleksu biurowego Centrum Południe, została wypełniona sztuką Oskara Zięty.

Powstałe tu instalacje są twórczymi kompilacjami złożonymi z innowatorskich zwierciadeł, wytworzonymi w technologii FIDU.

Istotnym wyróżnikiem lustrzanej instalacji jest wykorzystanie zrównoważonego sposobu formowania metalu, który wpisuje się w potrzeby współczesnego świata.

Niecodzienne lustra powstały w ramach technologii FiDU – innowacyjnego procesu deformacji metalu, którą uzyskuje się poprzez napompowanie go powietrzem. Ta nowatorska technika została opracowana przez Oskara Ziętę w toku wieloletnich badań nad fizycznymi właściwościami stali, czego efektem są m.in. trójwymiarowe rzeźby przypominające zwierciadła. Ze względu na swoją ultralekką konstrukcję i nierówną płaszczyznę bawią się zmysłem wzroku, ukazując rzeczywistość z zupełnie innej strony. Na ich powierzchni można dostrzec najróżniejsze obrazy wykonane ze stali, powietrza i światła.

Wśród największych dzieł Oskara Zięty jest między innymi najwyższa w polskiej przestrzeni publicznej rzeźba ze stali WIR znajdująca się w Warszawie oraz wrocławska NAWA. Ta ostatnia została w 2019 roku nominowana do prestiżowej Nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie Architektury Współczesnej – Mies van der Rohe Award.

To podejście idzie w parze z filozofią spółki biurowej Skanska, która w swoich działaniach stawia zarówno na prośrodowiskowe rozwiązania, jak i wellbeing użytkowników tworzonych przez siebie biur. Stalowe lustra nie tylko wdzięcznie uzupełniają lobby w skandynawskim stylu, ale mają też sprzyjać pobudzaniu kreatywności i dobremu samopoczuciu pracowników i gości Centrum Południe.

Zrównoważone rozwiązania zastosowane w budynku, które pozwalają oszczędzać energię i wodę, a także oczyszczać powietrze, zostały wyróżnione prestiżowym certyfikatem LEED Core & Shell. Co więcej, budynek otrzymał nagrodę PLGBC Green Building Awards 2021 w kategorii „Najlepszy budynek ekologiczny certyfikowany” oraz CIJ Awards Poland 2020 w kategorii Best Sustainable Design. Został również doceniony przez jury konkursu „Piękny Wrocław”, które uplasowało go na pierwszym miejscu w kategorii „Budynek użyteczności publicznej”.