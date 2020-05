Metamorfoza pod znakiem koloru. Zobacz wnętrze biura w Katowicach

Intensywne kolory, dynamiczne wzory i czytelny podział na strefy do pracy i przestrzenie wspólne to cechy charakterystyczne projektu katowickiego biura, którego podjęli się architekci z pracowni Czajkowski Kuźniak Architekci.

Zlokalizowane w Katowicach biuro przeszło gruntowny lifting, który zaowocował ergonomiczną i barwną przestrzenią do pracy i interakcji. – Głównym celem projektu było wykreowanie i ujednolicenie estetyki dla dużej powierzchni już użytkowanej przez inwestora oraz usprawnienie warunków pracy – relacjonuje arch. Dominik Czajkowski z pracowni Czajkowski Kuźniak Architekci.

Architekci wprowadzili nowy program funkcjonalny dostosowując rozmieszczenie stanowisk do potrzeb pracy w licznych zespołach. Autorom projektu zależało na stworzeniu przyjaznej i komfortowej przestrzeni dla pracowników. W tym celu wprowadzili nowy podział na strefy do pracy.

Przestrzenie wspólne zaakcentowano czarnym kolorem, a strefę stricte do pracy wyróżnia kontrastująca z czernią biel. Klasyczny duet barw dopełnia jednak bogactwo intensywnych kolorów, od soczystej zielni po uspokajający błękit czy energetyzujący kolor żółty. Wnętrza wypełnione są również wyrazistymi wzorami i grafikami ściennymi, a dodatkowej dynamiki aranżacji dodaje różnorodność zastosowanych materiałów.

W biurze zaplanowano przestrzenie stworzone zarówno do pracy, jak i do mniej lub bardziej aktywnego wypoczynku. Zrelaksować się można na przykład wygodnie usadawiając na podwieszanym siedzisku-huśtawce lub w pokoju przeznaczonym do bardziej aktywnego wypoczynku, gdzie dla pracowników udostępniono m.in. stół do piłkarzyków i konsolę do gier. Na wejściu pracowników wita podświetlany neonowy napis Hello, podkreślający mniej formalny charakter przestrzeni.

Podobne podświetlane napisy przewijają się przez aranżację przestrzeni wspólnych zachęcając do chwili oderwania od pracy przy posiłku (Let’s take a break) czy do burzy mózgów w jednym z barwnie wykończonych pokoi (Let’s talk).