MGallery otwiera swój pierwszy butikowy hotel w Bułgarii

Tej wiosny marka MGallery otworzy pierwszy butikowy hotel spod swojego szyldu w Bułgarii - The Emprium Plovdiv. Wyjątkowa atmosfera starożytnej historii w połączeniu z nowoczesnym designem zaprosi podróżnych z całego świata do odkrywania Płowdiwu – kulturalnej stolicy Europy z 2019 roku. Projekt wnętrz hotelu opracowała i stworzyła pracownia Sundukovy Sisters S+S.

REKLAMA

Pierwszy hotel marki w Bułgarii oferuje gościom 61 starannie zaprojektowanych pokoi z 12 apartamentami. Szeroki wachlarz udogodnień stwarza iście luksusowe doświadczenie, które sprawia, że nowy hotel jest idealnym miejscem do odpoczynku, pracy czy spotkań towarzyskich. Obiekt znajduje się w samym sercu miasta, w bliskiej odległości od najważniejszych pereł archeologicznych i turystycznych Płowdiwu: Forum Rzymskiego, Wielkiej Bazyliki, Stadionu Rzymskiego oraz Starego Miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco.

- Wyjątkowość kolekcji MGallery wyraża się poprzez każdy z hoteli – jedynych w swoim rodzaju, zabierających gości w niezapomnianą podróż. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy zaprezentować tę ekskluzywną markę butikową w Bułgarii i zaprosić turystów do odkrycia Płowdiwu, który łączy w sobie teraźniejszość i przeszłość. The Emporium Plovdiv - MGallery dzięki znakomitej atmosferze i najwyższej jakości ofercie zapewni niezapomniane doświadczenia i wspomnienia z każdego pobytu – podkreśla Boyko Kachulev, właściciel The Emporium Plovdiv - MGallery.

Design wnętrz nowego hotelu opracowała i stworzyła Sundukovy Sisters S+S, jedna z najszybciej rozwijających się i najbardziej kreatywnych pracowni architektonicznych w branży i regionie, laureaci konkursu Designers of the year 2018 The Gold Key Awards. Głównym celem pracowni było zachowanie budynku dawnego domu towarowego - Evmolpia, znanego symbolu miasta Płowdiw, poprzez przywrócenie oryginalnych elementów wystroju i włączenie ich do projektu hotelu z dbałością o lokalne dziedzictwo. Złote panele w hotelu nawiązują do odkryć starożytnych artefaktów ze złota, które odkryto w dawnej ojczyźnie Traków.

The Emporium Plovdiv – MGallery oferuje gościom także najnowocześniejsze rozwiązania wynoszące guest experience na jeszcze wyższy poziom. Po raz pierwszy na Bałkanach Accor wprowadza innowacyjne technologie do hotelowych pokoi, dzięki koncepcji Smart Rooms. Inteligentne pokoje posiadają szereg luksusowych funkcji, które pozwalają gościom na zarządzanie przestrzenią zależnie od ich indywidualnych upodobań czy nastroju: dostosowanie oświetlenia, atmosfery, otwieranie i zamykanie zasłon oraz sterowanie funkcjami audiowizualnymi.

Kluczową częścią tożsamości marki MGallery są urzekające historie nawiązujące do niepowtarzalnych momentów, wydarzeń, kultowych miejsc i ceremonii, tworzących niezapomniane przeżycia. Zgodnie z tą filozofią The Emporium Plovdiv - MGallery we współpracy z francuską firmą Shams Conseils Paris opracowuje unikatowy zapach, który podkreśla ekskluzywność tego miejsca w nawiązaniu do jego historii.

Jednocześnie jako pierwszy z hoteli w kolekcji zaoferuje gościom wyjątkową linię luksusowych francuskich kosmetyków Fragonard, marki z prawie 100-letnią tradycją, z 1926 roku.