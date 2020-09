Międzynarodowa wystawa drewnianego designu z polskim akcentem

Dziewięć oryginalnych projektów stołów i siedzisk ze zrównoważonego drewna stworzonych przez projektantów z całego świata od 11 września można oglądać w Muzeum Designu w Londynie. Wśród prezentowanych prac jest również polski akcent.

11 września 2020 roku w Muzeum Designu w Londynie otwarta została wystawa pod nazwą „Connected”, ukazująca dziewięć oryginalnych i pomysłowych projektów stołów i siedzisk, stworzonych przez dziewięciu czołowych projektantów z całego świata.

Do stworzenia swoich przedmiotów projektanci mogli wybrać spośród trzech zrównoważonych gatunków amerykańskiego drewna liściastego: czerwonego dębu, klonu lub wiśni. Polska uczestniczka projektu, Maria Jeglińska-Adamczewska, prezentuje „Arco” z wiśni amerykańskiej.

Wystawa jest dostępna dla zwiedzających w okresie od 11 września do 11 października 2020 roku, w godzinach: od poniedziałku do środy 10.00–18.00, a od czwartku do niedzieli: 10.00–21.00. Adres Muzeum Designu to: 224–238 Kensington High Street, London W8 6AG.