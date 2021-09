Miejsce dla pasjonatów designu i architektury. Nowy hotel ibis Styles w Krakowie

To wyjątkowe miejsce dla pasjonatów designu i architektury. Inspiracją do przygotowania motywu przewodniego ibis Styles Kraków Centrum była bowiem bogata historia Krakowa, okolic i rozwój miejscowej kultury, tradycji i sztuki.

Liczący 259 pokoi ibis Styles Kraków Centrum otworzył drzwi dla pierwszych gości, dołączając do rodziny obiektów marki Accor, wiodącej grupy hotelowej na świecie.

Znany z unikalnych motywów przewodnich brand, zaprasza gości do odkrycia prawdziwej i żywej historii Krakowa, zapisanej w pierwszych śladach miejscowej społecznej kultury. Za design obiektu odpowiada Pracownia Architektoniczna Hanna Pietras. Inwestorem nowego hotelu jest uznany austriacki deweloper, firma UBM Development.

Historia kultura, tradycja, sztuka

Podobnie jak każdy hotel marki ibis Styles, charakteryzuje się unikalnym motywem przewodnim, który jest obecny na każdym etapie pobytu. Dzięki temu zaprasza gości do odkrycia wyjątkowego świata i historii gwarantującej niezapomniane wrażenia. Inspiracją do przygotowania motywu przewodniego ibis Styles Kraków Centrum była bogata historia Krakowa, okolic i nie tylko, a także rozwój miejscowej kultury, tradycji i sztuki. Tym samym obiekt jest wyjątkowym miejscem dla pasjonatów designu i architektury.

– Przy wyborze motywu przewodniego dla naszego hotelu zainspirowaliśmy się rozwojem kultury społecznej zapisanej m.in. w literaturze, sztuce czy tradycji. Na przestrzeni wieków Kraków urósł do miana kolebki polskiej kultury, a lokalną tradycję i historię po dziś dzień widać na każdym kroku. W wykorzystaniu nowoczesnego i kreatywnego designu oraz dbałości o każdy detal chcemy oddać ukłon dla naszego dziedzictwa i historii, zapraszając wszystkich do zanurzenia się w niej krok po kroku. Dzięki temu każdy gość odwiedzający nasz hotel może przeżyć niezapomnianą przygodę odkrywając kolejne symbole i z przyjemnością będzie wracał do naszego hotelu, pozostawiając swoje własne ślady w dawnej stolicy Polski – podkreśla Anna Mida, dyrektor hotelu ibis Styles Kraków Centrum.

Tradycja i nowoczesność

Zgodnie z motywem przewodnim, ślady historii i kultury są w wysublimowany sposób włączone w wystrój przestrzeni wspólnych hotelu oraz pokoi. Naprzeciwko wejścia do hotelowej restauracji znajduje się tablica ogłoszeniowa dla lokalnej społeczności, a także miejsce wymian. To przestrzeń, w którym wszyscy odwiedzający hotel mogą wymieniać się książkami, płytami, winylami czy np. sadzonkami roślin. W ten sposób ibis Styles Kraków Centrum chce zachęcać ludzi do interakcji, wymiany poglądów i zaangażowania w lokalną kulturę.

Kolaż złożony z artykułów codziennego użytku z poprzednich epok zachęca do refleksji nad przeszłością w zabawny i angażujący sposób. Z kolei cytaty uznanych poetów związanych z Krakowem, Wisławy Szymborskiej czy Czesława Miłosza, inspirują do spojrzenia na rzeczywistość z innej perspektywy. Dodatkowo, napisy rozmieszczone na podłodze nie tylko pozwalają odnaleźć się w hotelowej przestrzeni, ale zawierają dodatkowe informacje czy wskazówki, które rozjaśnią każdy dzień. Zaszyfrowane w alfabecie Morse’a przekazy ukryte są niemal na każdym kroku w hotelu. Nieodłącznymi elementami spajającymi cały design są ślady człowieka w postaci odcisków dłoni, odwzorowania linii papilarnych na hotelowych wykładzinach czy ludzkiego pisma.