Miejsce, które zbliża. Tak zaprojektowano wnętrza nowoczesnej przychodni

Infemini to przestrzeń oferująca kobietom kompleksową opiekę medyczną na każdym etapie życia. Miejsce zostało zaprojektowane z myślą o skróceniu dystansu pomiędzy personelem medycznym a pacjentem. Za stronę architektoniczną odpowiada biuro projektowe Sobkowiak.

Infemini to 240 m2 przestrzeni oferującej opiekę ekspertów z zakresu położnictwa, ginekologii, ginekologii onkologicznej, radiologii, endokrynologii, dietetyki, fizjoterapii, psychologii oraz seksuologii. Klinika oferuje 6 gabinetów w tym 3 ginekologiczne / radiologiczne, które wyposażone są w specjalistyczny fotel do badań oraz najnowszy sprzęt do USG Voluson E10.

Miejsce zostało zaprojektowane z myślą o skróceniu dystansu pomiędzy personelem medycznym a pacjentem. Za stronę architektoniczną odpowiada biuro projektowe Sobkowiak. Wnętrze stworzone zostało w taki sposób, aby wzbudzało poczucie bezpieczeństwa, ale było przyjazne dla naszej psychiki. Kolory są stonowane, a sam wystrój nie wyklucza mężczyzn. W projekcie użyte zostały również naturalne materiały oraz drewniane elementy. Lobby Infemini ma dawać poczucie wejścia do miejsca spotkań - miejsca, które lubimy odwiedzać i do którego chętnie wracamy. Nie bez powodu zapisując się do przychodni usłyszymy, że jesteśmy umówione na spotkanie z lekarzem – nie na wizytę J.

Wnętrza gabinetów, w których odbywają się spotkania w dalszym ciągu oddają jednak medyczny i profesjonalny charakter wnętrza.

Jak mówi Aleksandra Głuchowska - współwłaścicielka Infemini, sfera kliniki gwarantuje poczucie komfortu i intymności niezbędnej w klinice ginekologicznej. A jak to wszystko się zaczęło?

- Zawodowo zajmuję się marketingiem, ale prywatnie obracam się w towarzystwie medycznym. Podczas towarzyskich spotkań często dyskutowaliśmy o ochronie zdrowia w Polsce – ja oczywiście reprezentowałam pogląd pacjenta, a moi przyjaciele – medyków. Zderzenie tych dwóch spojrzeń dało początek rozważań nad stworzeniem miejsca, gdzie opieka dla pacjenta będzie kompleksowa i gdzie o kobietę będziemy mogli zadbać w sposób holistyczny, aby nigdy ze swoim problemem nie została sama. Chcieliśmy stworzyć miejsce, gdzie dbanie o swoje zdrowie nie będzie się kojarzyło z nieprzyjemnym obowiązkiem, a będzie formą zrobienia dla siebie czegoś dobrego. Naszym celem było stworzenie przestrzeni, w której lekarz będzie mógł realizować swoją misję ochrony zdrowia, bez ograniczeń, jakie stawia system opieki zdrowotnej. Tak powstało Infemini – profesjonalizm w połączeniu z empatią.