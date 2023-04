Mieszkanie dla arystów w warszawskim biurowcu

Syrena Real Estate zarządzająca biurowcem HOP i PineBridge Benson Elliott - właściciel warszawskieg biurowca, udostępniły na cele związane z kulturą jedno z nieoczywistych pomieszczeń znajdujących się w budynku – mieszkanie, które pełnić będzie rolę Apartamentu Artystycznego.

Syrena Real Estate podpisała porozumienie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Zarządca udostępnion w warszawskim biurowcu HOP Apartament Artystyczny.

W apartamencie zamieszkają artyści z Ukrainy i Białorusi, którzy ze względu na wojnę i autorytarne rządy, nie mają możliwości twórczego działania w swoich krajach.

Pomysł na aranżację jedengo z pomieszczeń warszawskiego biurowca przy Chmielnej na mieszkanie dedykowane artystom zrodził się podczas rewitalizacji obiektu, której podjęła się Syrena Real Estate oraz PineBridge Benson Elliot. HOP przeszedł ogromną metamorfozę, zmieniona została jego fasada i teren zewnętrzny, a także przebudowane zostało lobby. Obecnie funkcjonuje ono nie tylko jako przestrzeń wspólna biurowca, ale też ze względu na swój designerski charakter, jako miejsce organizacji wydarzeń czy wystaw. Syrena Real Estate podpisała porozumienie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w ramach którego w udostępnionym w HOPie Apartamencie Artystycznym zamieszkają artyści z Ukrainy i Białorusi, którzy ze względu na wojnę i autorytarne rządy, nie mają możliwości twórczego działania w swoich krajach. Pierwszą gościnią apartamentu została Svitlana Libet, pisarka i dziennikarka zajmująca się sztuką współczesną oraz sztuką ukraińską.

Z myślą o kulturze

HOP to niezwykle klimatyczny budynek, miejsce z duszą, w które tchnęliśmy nowe życie dostosowując je do współczesnych wymagań użytkowników. W zaaranżowanym na nowo lobby organizowane są spotkania, wystawy i targi sztuki. HOP od początku jest silnie związany ze środowiskiem artystycznym. Dlatego również mieszkanie postanowiliśmy przebudować, wyremontować i przeznaczyć na działania związane z kulturą. Wychodzimy z założenia, że współczesne budynki nie mogą pełnić tylko jednej roli. Muszą odpowiadać na różne potrzeby i wnosić wartość dodaną. Współpraca z Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest efektem tego, jak postrzegamy HOPa i jego rolę w mieście – mówi Witold Zatoński, partner zarządzający w Syrena Real Estate.

Apartament Artystyczny z widokiem na Pałac Kultury zlokalizowany jest na najwyższym piętrze sześciokondygnacyjnego budynku. Na powierzchni 60 mkw. znajdują się w pełni wyposażone i urządzone: salon z aneksem kuchennym, sypialnia oraz łazienka. Projekt wnętrza apartamentu to dzieło Anny Łoskiewicz z Łoskiewicz Studio, która odpowiadała także za projekt modernizacji całego biurowca HOP. Mieszkanie utrzymane jest w jasnych i ciepłych barwach, klimatu dodaje zastosowane we wnętrzu drewno oraz tkaniny w strukturalny wzór. Głównym elementem salonu jest ogromny stół, który służy jako przestrzeń do pracy i spotkań. Mebel wykonany został z odpadów drewnianych, które zostały ponownie wykorzystane w projekcie mieszkania. Goście Apartamentu Artystycznego podziwiać mogą też piękne drewniane krzesła vintage pochodzące z przełomu lat 70-tych i 80-tych. Zastosowane w mieszkaniu organiczne materiały uzupełnia wyjątkowy dywan utkany z sieci rybackiej.

Projekt wnętrza apartamentu to dzieło Anny Łoskiewicz z Łoskiewicz Studio, która odpowiadała także za projekt modernizacji całego biurowca HOP, fot. mat. prasowe

Naszym celem było zaprojektowanie przestrzeni lekkiej, elastycznej ale też inspirującej. Postawiliśmy przede wszystkim na naturalne organiczne materiały oraz elementy wpływające na ergonomię pomieszczenia jak zasłony, którymi dodatkowo można wydzielić w salonie miejsce do pracy czy odpoczynku. W maksymalnym stopniu wykorzystaliśmy dostępną przestrzeń poprzez zabudowanie szaf i sprzętów, dzięki czemu mieszkanie jest minimalistyczne, wizualnie wyczyszczone ale także niezwykle funkcjonalne – mówi Anna Łoskiewicz z Łoskiewicz Studio.

Rezydencje artystyczne to inicjatywa podjeta przez warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz konfederację europejskich muzeów L’Internationale w ramach projektu „Museum of Commons” (program Kreatywna Europa Unii Europejskiej. Rezydencje są formą współpracy z artystami i twórcami z Ukrainy i Bałorusi, a program skierowany jest do osób doświadczonych w pracy w sektorze kultury: artystek, artystów oraz osób zajmujących się animacją kultury i edukacją. Podczas swojego pobytu w Polsce rezydenci zamieszkają w udostępnionym bezpłatnie przez Syrena Real Estate Apartamencie Artystycznym w biurowcu HOP. Będą mieli możliwość współpracy z pracownikami Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a także z Solidarnym Domem Kultury „Słonecznik”. Współpraca z Muzeum Sztuki Nowoczesnej zakłada długofalowe wsparcie także artystów spoza programu rezydencjalnego. Apartament Artystyczny w HOPie stanie się zatem tymczasowym domem dla osób ze świata kultury i sztuki, przebywających w Warszawie na zaproszenie Muzeum ale niezwiązanych z inicjatywą rezydencji.