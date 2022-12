Mikołajki last minute: 10 pomysłów na prezenty dla lubiących nietuzinkowy design!

Już dzisiaj, 6 grudnia świętujemy Mikołajki! Wciąż nie kupiliście prezentu? My polecamy postawić na polski design i książki. Mamy też propozycje takich marek jak Lego, IKEA czy Duka w zestawieniu nietuzinkowych prezentów na Mikołajki 2022.

Z okazji Mikołajek 2022 przygotowaliśmy zestawienie nietuzinkowych prezentów, który może przynieść Mikołaj.

W TOP 10 znalazły się m.in. książka polskiej architektki, projekty polskich designerów i propozycje takich marek jak Duka, IKEA i Lego.

Prezent na Mikołajki: Najwyższy model z klocków w historii Lego

Lego pokazało najwyższy w historii marki zestaw z klocków lego. Zestaw po zbudowaniu osiąga wysokość 149 cm – co czyni go wyjątkowym odwzorowaniem sławnej konstrukcji w formie budowli z klocków.

Zestaw Lego Wieża Eiffla, fot. mat. prasowe

Zestaw składa się z 10,001 elementów, które w autentyczny sposób odwzorowują potężną wieżę z kutego żelaza - z piękną konstrukcją kratownicy, trzema platformami obserwacyjnymi, elementami zieleni, windami, biurem na szczycie oraz wieżą nadawczą i flagą Tricolore na jej szczycie.

Prezent na Mikołajki: Wycinanki Blokowice "Zbuduj własne modernistyczne Katowice" od Zupagrafika

Kolekcja ilustrowanych wycinanek inspirowana modernistyczną i brutalistyczną architekturą Katowic.

Seria przedstawia zarówno ikony minionej epoki, jak Spodek czy Superjednostka, osiedla z wielkiej płyty, takie jak Odrodzenia, jak i wyburzoną już bryłę brutalistycznego Dworca Kolejowego, oraz dodatkowo postindustrialny symbol miasta - wieżę szybu kultowej Kopalni "Katowice".

Prezent na Mikołajki: Książka "Architektki" Agaty Twardoch

Ta książka powstała ze złości – pisze Agata Twardoch we wstępie do książki "Architektki". Złości na to, że kobietom w świecie architektury jest trudniej, są mniej doceniane i rzadziej nagradzane. I to nie dlatego, że są niewystarczająco dobre.

To książka, która powstała, żeby wzmocnić kobiece wzorce branży architektonicznej i pokazać, jak wiele jest architektek, urbanistek i ekspertek związanych z kreowaniem środowiska architektonicznego zasługujących na to, by świat zobaczył ich osiągnięcia.

Prezent na Mikołajki: Misa inna niż wszystkie. Projekt Moniki Skorupskiej w Desa Home

Fascynacja Moniki Skorupskiej do pracy z ceramiką wzięła swój początek wraz z pierwszym kontaktem z miękką gliną . Niekształtna masa z początku pozwalała utrwalać wytwory dziecięcej wyobraźni, dzisiaj jest sposobem na przeniesienie emocji w wymiar funkcjonalny.

Misa inna niż wszystkie. Projekt Moniki Skorupskiej w Desa Home, fot. Desa Home

Inspiruje się, lecz nie dosłownie, japońską sztuką gestu oraz przedmiotami codziennego użytku. Jej projekty nadają kształtom nowy sens i znaczenie.

Prezent na Mikołajki: Torby i plecaki z... kawowych fusów, czyli kolekcja Starbucks i Herschel

Sieć kawiarni Starbucks i odzieżowa marka Herschel połączyły siły wypuszczając na rynek limitowaną kolekcję. W skład kolekcji wchodzą produkty, do których produkcji użyto materiałów z odzysku, w tym m.in. kawowych fusów.

Limitowana kolekcja akcesoriów Starbucks X Herschel wykonana z materiałów z recyklingu, fot. mat. prasowe

W kolekcji Starbucks X Herschel znajdują się klasyczne torby, plecaki i nerki - wszystkie z logo i w barwach marki. Produkty wchodzące w jej skład wykonane zostały z tkaniny z recyklingu, która łączy pochodzący z odzysku poużytkowego PET oraz fusy z kawy.

Prezent na Mikołajki: Ręcznie wykonany wazon z ceramiki Saki od Westwing Collection

Idealny na długie bukiety, trawę pampasową lub po prostu bez kwiatów: wazon „Saki" z Westwing Collection to uniwersalny element dekoracyjny do każdego wnętrza.

Ręcznie wykonany wazon z ceramiki Saki od Westwing Collection, fot. Westwing

Jego nierówna powierzchnia jest typowa dla stylu wabi-sabi, który obecnie cieszy się dużą popularnością.

Prezent na Mikołajki: Stojak na akcesoria od marki IKEA

Dzięki prostemu stojakowi na słuchawki Lanespelare utrzymamy porządek na biurku, wyeksponujemy sprzęt, ale przede wszystkim będziemy mieć go pod ręką.

Stojak na akcesoria od marki IKEA, fot. IKEA

Prezent na Mikołajki: Kolekcja Maya od marki YES

Pojedyncze słodkowodne perły zostały osadzone w geometrycznych formach. Minimalistyczne, srebrne druciki, z których zbudowano konstrukcję naszyjników i kolczyków, poddano rodowaniu, złoceniu i oksydowaniu.

Kolczyki srebrne z perłami - Maya 749 zł, fot. YES

Weronika Majewska w swoich projektach szuka równowagi między „formą a treścią", stawiając na niepowtarzalny charakter biżuterii. Geometryczna i minimalistyczna forma kolekcji artystycznej Maya, podkreśla piękno naturalnej perły.

Prezent na Mikołajki: Kosmiczna energia zaklęta w zetawie Duka

Inspiracją do stworzenia limitowanej kolekcji Celestial była energia kosmosu. Na kubkach i talerzach zostały zaklęte gwiezdne symbole i planety, które posiadają wyjątkową moc.

Kosmiczna energia zaklęta w kubku Duka, fot. Duka

Blask milionów gwiazd i planet na nocnym niebie układa się w piękne kształty. Projektanci Duka wykorzystali motyw słowiańskiej Lunuli wzmacniający poczucie kobiecości oraz słońce - symbol siły, która obdarzy przyszłego posiadacza kubka determinacją, wytrwałością i odwagą w realizacji noworocznych postanowień.

Prezent na Mikołajki: Świecznik dla lubiących minimalizm. Propozycja Home&You

Minimalistyczny metalowy świecznik na dwie wysokie świece.

Świecznik dla lubiących minimalizm. Propozycja Home&You, fot. mat. Home&You

Może stanowić ciekawą dekorację stołu, komody lub konsoli, który dopełni wystrój nowoczesnego wnętrza.