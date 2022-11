Minimalistycznie, różowo i oryginalnie. Stworzyli naprawdę wyjątkową przestrzeń dla biżuterii

Architekci z 740studio stworzyli przestrzeń dla biżuteryjnej marki. Jest to zarazem showroom i biuro marki Alicja&Maria Jewellery. - Wnętrze jest swego rodzaju doświadczeniem i mocno oddziałuje na to jak postrzegamy markę - zaznacza Damian Kozłowski, architekt wnętrz i właściciel, 740studio.

Marka Alicja&Maria Jewellery zaprosiła 740studio do zaprojektowania butiku z biurem.

Zadaniem projektantów było rozwinięcie poprzez wnętrze butiku tego, co marka chce zaoferować klientkom.

Marka Alicja&Maria Jewellery powstała w 2015 r. Założona została przez młodą, wówczas 23-letnią Alicję Król. Stylistyka marki koncentrowała się wokół modowych trendów. Alicja&Maria to w szczególności biżuteria modowa, która powstaje z miłości do pięknych rzeczy. Inwestorzy tej białostockiej marki chcieli, aby 740studio zaprojektowało butik łączący biuro z funkcją przestrzeni pokazowej, w której będzie prezentowana biżuteria marki.

Poprzez architekturę wnętrza postrzegamy markę

Część wytycznych dotyczących tego jak wnętrze ma wyglądać, wynikała z jasno określonych potrzeb klientów i brandingu marki, który opiera się na prostych, lecz równie klasycznych kompozycjach wzbogaconych o delikatny kolor różu. Zadaniem projektantów było rozwinięcie poprzez wnętrze butiku tego, co marka chce zaoferować swoim klientkom.

Architektura wnętrz: Damian Kozłowski, Katarzyna Fiedorczuk | 74studio, inwestor: Alicja&Maria Jewellery, fot. Patryk Lewiński

Wnętrze jest swego rodzaju doświadczeniem i mocno oddziałuje na to jak postrzegamy markę. Architekturę wnętrz należy stawiać na równi z marketingiem i traktować jako jej podstawowy budulec. Tym bardziej cieszę się z realizacji tego projektu, ponieważ mieliśmy szansę przedstawić w nim wszystkie nasze pomysły, planując przestrzeń od układu funkcjonalnego przez zestawienie materiałów, kończąc na wysublimowanych detalach mebli i form przestrzennych - opowiada Damian Kozłowski, architekt wnętrz i właściciel, 740studio.

Architekci do dyspozycji mieli lokal o powierzchni 100 mkw. , na których wygospodarowali miejsce na część biurową, składającą się z przestrzeni konferencyjnej, czterech stanowisk do pracy biurowej, głównego biura, zaaranżowanym aneksem kuchennym oraz łazienki. Część butikowa powstała z przodu lokalu, będąc tym samym nie tylko strefą reprezentacyjną, ale również swego rodzaju foyer, który prowadzi nas przez portal do części biurowej.

Z założenia minimalistyczne

Wnętrze jest minimalistyczne w wykończeniu. Głównym założeniem było uzyskanie mono kolorowego wnętrza. Architekci zastosowali proste materiały wykończeniowe w postaci farb i posadzek epoksydowych.

Głównym założeniem było uzyskanie mono kolorowego wnętrza. Architekci zastosowali proste materiały, fot. Patryk Lewiński

Większość mebli w formie zabudowy stałej są wykończone w tym samym kolorze. Monokolorowe zabudowy są w tym przypadku formami przegród i łączą się z podziałem układu funkcjonalnego. Dzięki nim wytaczamy różne miejsca w butiku i nadajemy im funkcję - nadmienia architekt.

Główna wyspa ekspozycyjna w części butikowej została z kolei wykonana z forniru, dominuje dzięki temu względem innych mebli. Do wyspy przynależy również stół, który służy do eksponowania wybranej biżuterii.

Bez ucieczki w standardowe rozwiązania

Najważniejszym elementem i zarazem dekoracją jest parawan dzielący obie części butiku. To wolnostojąca konstrukcja wykonana z barwionego szkła akrylowego.

Stworzenie tego parawanu koncepcyjnie było proste, ale urzeczywistnienie koncepcji wymagało dużego nakładu pracy i reagowania na jego realizację na bieżąco - mówi architekt Damian Kozłowski, fot. Patryk Lewiński