Minimalizm ocieplony boho: takie trendy proponuje skandynawska marka na 2021 rok

Nordal to znana duńska marka wnętrzarska, która co roku wyznacza trendy w designie. Co proponuje w najnowszej kolekcji wiosna/lato 2021?

REKLAMA

- Wiosną pragniemy światła i kolorów. Z oddechem oceanu, pięknymi kobiecymi kształtami, jasną tonacją. Nasza kolekcja wiosna/lato2021 wniesie do wnętrz światło i kolory w luksusowy, ale bezpretensjonalny sposób - czytamy w komunikacie Nordal.

Nowa kolekcja to hołd oddany skandynawskiej prostocie i minimalizmowi, ale z wyraźnym ukłonem w kierunku coraz modniejszych inspiracji naturą i stylistyką boho. Biało-czarna baza została uzupełniona bliskimi naturze kolorami - znajdziemy tu zielenie, szarości, delikatne pastele, naturalne jasne drewno, plecionki i barwione szkło, żywe rośliny i polne kwiaty, a wszystko podane w typowym dla marki Nordal bezpretensjonalnym i nieco chłodnym stylu.