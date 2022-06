Mistrzowie filmowych scenografii. To oni tworzą wnętrza do filmów Almadovara, Andersona i Tarantino

Można ich rozpoznać po palecie barw, rekwizytach czy stopniu szczegółowości. Filmy, które współtworzą niemal natychmiast stają się ikonami kinematografii. Światowej klasy reżyserzy nie dość, że walczą o ich angaż, to jeszcze wiążą się z nimi na lata. Poznajcie subiektywną 10 najlepszych filmowych scenografów wszech czasów.

REKLAMA

Antxón Gómez

Wyraziste, kontrastujące ze sobą kolory, wszechobecne ikony designu i dzieła sztuki – to muszą być scenerie z filmów Pedro Almodóvara! Od kilkudziesięciu dobrych lat za scenografią dzieł hiszpańskiego mistrza stoi ten sam człowiek - Antxón Gómez. Urodziny w 1952 r. artysta odpowiada za scenografię takich filmów, jak m.in. „Wszystko o mojej matce”, „Przerwane objęcia”, „Skóra, w której żyję”, „Ból i blask” czy „Matki równoległe”. W 1997 r. został laureatem Europejskiej Nagrody Filmowej.

Kadr z filmu

Adam Stockhausen

Z pewnością każdy szanujący się kinoman zna kultowe dzieło Wesa Andersona pt. „Grand Budapest Hotel”. Plastyczne wnętrza, mieszanka pasteli i ostrych barw, sentymentalne nawiązanie do stylu retro – oto cechy charakterystyczne twórczości amerykańskiego reżysera. Niepowtarzalny styl udało się wypracować wraz z Adamem Stockhausenem – scenografem odpowiedzialnym za takie filmy, jak „Pociąg do Darjeeling”, „Kochankowie z księżyca. Moonrise Kingdom” czy właśnie „Grand Budapest Hotel”.

Kadr z filmu

Cedric Gibbons

Czy wiecie, że zdobywca największej w historii liczby Oscarów za scenografię filmową zaprojektował de facto samą statuetkę Akademii? Cedric Gibbons zdobył aż 11 nagród, a nominowany został aż 39 razy. Urodzony w 1893 r. Amerykanin irlandzkiego pochodzenia w ciągu 40 lat pracy uczestniczył w tworzeniu ponad 1500 filmów. Scenografia kultowego „Czarnoksiężnika z Oz” z 1939 r. wyszła właśnie spod jego ręki.

Kadr z filmu

Roland Anderson

Kolejny rekordzista. Urodzony w 1903 r. twórca otrzymał najwięcej nominacji do Oscarów bez ani jednej wygranej – aż 15 w ciągu 30 lat. Bostończyk stworzył scenografię do prawdziwych filmowych perełek, m.in. „Kleopatry” z 1963 r. z Elizabeth Taylor w roli głównej oraz „Śniadania u Tiffany’ego” z 1961 r. o niezapomnianej Holly Golightly, w którą wcieliła się Aundrey Hepburn.

Kadr z filmu

Roy Walker

Hotelowy korytarz z kwiecistą tapetą na ścianach i chłopcem jadącym na rowerze. Albo zielona, ekstrawagancka łazienka z centralnie umiejscowioną wanną z zasłoną. Znajome? Sceny z „Lśnienia” Stanleya Kubricka śniły się niejednemu. Za hipnotyzującą i niepokojącą scenografią horroru opartego na książce Stephena Kinga stoi Roy Walker – Brytyjczyk, który nie boi się wyzwań. „Oczy szeroko zamknięte”, „Good morning, Vietnam” czy „Barry Lyndon” – to również jego scenograficzne dzieła.

Kadr z filmu

Stephenie McMillan

Tworzenie scenografii filmowej to często zadanie magiczne. Wie to Stephenie McMillan, której powierzono opiekę nad scenografią wszystkich adaptacji historii o Harrym Potterze. Choć Brytyjka była wielokrotnie nominowana do Oscara za scenografię do filmów o młodym czarodzieju, to jedyną statuetkę Akademii zdobyła na kilka lat przed rozpoczęciem prac do sagi – za „Angielskiego Pacjenta”.

Kadr z filmu o Harrym Potterze

Alan Lee

To właśnie on według Filmwebu znajduje się na pierwszym miejscu rankingu Najlepszych Scenografów Wszech Czasów. Jakie zatem dzieła ma na koncie urodzony w 1947 r. Brytyjczyk? Shire, Minas Tirith, Isengard – te nazwy mówią same za siebie. Stworzenie scenografii do trylogii „Władcy Pierścieni” wydaje się zadaniem niemożliwym. A Alan Lee to zrobił. I to jak! Jego trud doceniło jury Oscarów – w 2004 r. otrzymał statuetkę za „Władcę Pierścieni: Powrót Króla”.

Kadr z filmu o Władcy Pierścieni

Allan Starski

Najpopularniejszy polski scenograf. Urodzony w 1943 r. twórca współpracował w Polsce m.in. z Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Kieślowskim, Agnieszką Holland, Romanem Polańskim czy Władysławem Pasikowskim. Światową sławę przyniosła mu praca dla Stevena Spielberga – wraz z Ewą Braun otrzymał Oscara za scenografię do filmu „Lista Schindlera”.

David Wasco

Neonowa knajpa z „Pulp Fiction”, zabryzgana krwią japońska willa z „Kill Billa” czy przybrane w swastyki kino z „Bękartów Wojny” – za wystrojem każdego z tych miejsc stoi ta sama osoba. David Wasco to wieloletni współpracownik Quentina Tarantino, który zdaje się spełniać każde, nawet najbardziej śmiałe życzenie mistrza kinematograficznego postmodernizmu. Wasco to również autor scenografii jednego z najbardziej utytułowanych filmów ostatnich lat – „La La Landu”.

Kadr z filmu

Catherine Martin

Mistrzyni scenografii do filmów „z pompą”. Art- décowskie bogactwo z „Wielkiego Gatsby’ego” oraz rubaszne i mroczne koktajle z „Moulin Rouge!” to właśnie sprawka australijskiej kostiumografki i scenografki. Zarówno za pierwsze, jak i drugie dzieło filmowe otrzymała po dwa Oscary w swoich dziedzinach.