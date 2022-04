Mistrzowska renowacja. Dawna ciepłownia zmieniła się w coworking

Ikona Bratysławy zyskała nowe życie. Wyjątkowy, bo zaprojektowany przez wielkiego słowackiego architekta Dušana Jurkoviča, budynek ciepłowni zmienił się w nowoczesny coworking. Jest industrialnie, ale też klimatycznie i butikowo.

Dawny budynek ciepłowni zaprojektowany przez Dušana Jurkoviča zyskał nowe życie. Renowacja trwała aż trzy lata.

W dawnej ciepłowni zlokalizowano coworking Base4Work

Za inwestycją Penta Real Estate stoi znana z projektów wyrafinowanych biur pracownia architektoniczna Perspektiv.

Wnętrze zachowuje industrialny klimat.

W Bratysławie pozostało zaledwie kilka przemysłowych budynków, które udało się na nowo zaadaptować. Jednym z nich jest były obiekt ciepłowni zaprojektowany przez znakomitego słowackiego architekta Dušana Jurkoviča. Dzięki trzyletniej renowacji budynek dawnej ciepłowni stał się nowoczesnym centrum coworkingowym Base4Work. Za inwestycją Penta Real Estate stoi znana z projektów wyrafinowanych biur pracownia architektoniczna Perspektiv, która tym samym zrealizowała już drugą lokalizację centrum coworkingowego Base4Work.

Industrialne wnętrze z nową funkcją

Przestrzeń obiektu takiego jak ciepłownia jest bardzo specyficzna. Bratysławska ciepłownia od lat poszukiwała nowej funkcji. Inwestorzy z Penta Real Estate chcieli stworzyć inspirującą i różnorodną przestrzeń do pracy dla różnych grup użytkowników: od klientów korporacyjnych po start-upy i freelancerów, a wszystko w wyjątkowym miejscu jakim jest narodowy zabytek kultury.

Przewaga coworkingów nad tradycyjnymi biurami często tkwi w wyjątkowości przestrzeni, dlatego inwestor wraz z architektami zdecydowali się zachować industrialne dziedzictwo. Sam projekt wnętrza został pomyślany tak, aby industrialna historia obiektu pozostała widoczna, a architektura spod kreski wielkiego Dušana Jurkoviča zachowana w jak największym stopniu. Architekci z Perspektivu zinterpretowali jednak dzieło Jurkoviča w duchu XXI wieku.

- Projektując wnętrze przestrzeni coworkingowej wzięliśmy pod uwagę kontekst oryginalnego zabytku i nowego budynku. Staraliśmy się dopełnić przestrzeń industrialnego zabytku i nawiązać do niego zarówno stylem, jak i geometrią nowych elementów. Chcieliśmy zarówno aby nowe, jak i oryginalne części wyraźnie się od siebie wyróżniały. Nie chcieliśmy naśladować oryginalnego dzieła – podkreślali architekci Ján Antal i Barbora S. Babocká.

Nowy budynek ma pięć kondygnacji i został umieszczony wewnątrz dawnej kotłowni. W całym wnętrzu dominują betonowe leje, które wraz z oryginalnym dźwigiem tworzą nietypowy i otwarty sufit biura. Na każdej kondygnacji znaleźć można tradycyjne biurka, tak zwane hot deski, oddzielne sale do spotkań, budki telefoniczne, sale warsztatowe i konferencyjne. Co ciekawe, te ostatnie powstały też w dawnych betonowych lejach, które pierwotnie służyły do przechowywania paliw stałych.

Nowy pięciokondygnacyjny budynek wewnątrz dawnej kotłowni. W hołdzie przemysłowej historii obiektu wykorzystano industrialne elementy ciepłowni – w całym wnętrzu dominują betonowe leje, z oryginalnym dźwigiem tworzącym nietypowy otwarty sufit.

W dawnej ciepłowni na 39 tys. mkw. elastycznej powierzchni zlokalizowano 450 stanowisk pracy. Przestrzeń do pracy miała być elastyczna i zróżnicowana. Na każdej z kondygnacji znajdują się stałe stanowiska pracy, hot deski, samodzielne biura, budka telefoniczna, sale do warsztatów, sale konferencyjne mieszczące od 4 do 18 osób. Pracownicy mogą również w ciągu dnia korzystać z atrakcyjnej strefy spotkań i networkingu.

Miejscówka tylko dla odważnych

W coworkingu Base4Work najważniejsze jest główne wejście zlokalizowne na drugim piętrze, które łączy lobby z kawiarnią i miejscami pracy. Architekci z Perspektiv zaprezentowali tutaj obszerną twórczość Dušana Jurkoviča, wykorzystując elementy graficzne we wnętrzu.

Przekształcenie zabytku przemysłowego w wygodną przestrzeń do pracy w dużej mierze zależy od wyboru odpowiednich materiałów. Paleta kolorystyczna oparta jest na charakterystycznych dla bryły budynku odcieniach terakoty, uzupełnionych stonowanymi, głębokimi tonami błękitu, zieleni i szarości. Sufity pozostają otwarte, a podłogi w strefach wspólnych akcentuje drewno i wielkoformatowe płytki ceramiczne.

Hojność przestrzeni podkreślają masywne betonowe leje, które pierwotnie służyły do ​​przechowywania paliw stałych. Architekci zdołali umieścić w nich niektóre z sal konferencyjnych. Najbardziej lubianą miejscówką do odbywania spotkań są sale na piątym piętrze. - W tym miejscu w pełni wykorzystaliśmy lokalizację i eksperymentowaliśmy z przeszkleniem w częściach podłogi. Rezultatem jest już kultowa przestrzeń, którą każdy chce zobaczyć. Nawet ci, którzy boją się wysokości – opowiada architekt Antal. W salach konferencyjnych i oddzielnych biurach położono nacisk na akustykę, którą zapewniają nie tylko dywany, ale także okładziny ścienne.

Architekci, dla których zrównoważony rozwój ma znaczenie, wykorzystali w projekcie materiały naturalne i pochodzące z recyklingu. Przyjazne dla środowiska panele Re:felt wykonano z przetworzonych butelek PET. Butikowy klimat całego wnętrza podkreśla taras na dachu z przylegającym barem. Architekci wykorzystali złożoną konstrukcję budynku z myślą o pracownikach, tworząc w kilku miejscach przestrzenie do wygodnego odpoczynku.

Coworking to nie tylko efekt pracy architektów ze Studia Perspektiv. Nowe przestrzenie wewnętrzne i nowe konstrukcje są dziełem DF Creative Group. Także Pamarch, specjalizujący się w ochronie i rekonstrukcji zabytków, nadzorował renowację budynku.

Projekt: Studio Studio Perspektiv [projekt wnętrz Base4Work] i DF Creative Group [projekt przebudowy budynku]

Autorzy: Ján Antal, Martin Stára, Barbora S. Baocká [Studio Perspektiv] Martin Paško [Grupa Kreatywna DF]

Współautorzy: Pamarch [projektant renowacji obudowy budynku]

Inwestor: Penta

Lokalizacja: Bratysława, Słowacja

Rok projektu: 2019

Rok ukończenia: 2021

Powierzchnia użytkowa: 3,9 tys. mkw.

Wykonawca: ENG2 Project Management

Zdjęcia: BoysPlayNice

Materiały wykorzystane w projekcie: płytki ceramiczne Marazzi Art, strefy wspólne podłoga dębowa Boen, strefy wspólne dywany Interface, sala konferencyjna okładzina akustyczna Re: filc, sale konferencyjne i biura sufit akustyczny Heradesign, oświetlenie od Flos, Marset, Wever & Ducré, Nemo Lighting, krzesła od Classicon, Vitra, Hay, sofy od Hay, Sancal i Vitra, stół: La Palma, Pedrali, Ferm Living, Norman Copenhagen.