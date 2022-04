Młyny Rothera ruszają z flagowym projektem. W roli głównej: bydgoski design

Ruszają prace nad nową inicjatywą w Młynach Rothera. W październiku odbędą się pierwsze Bydgoskie Dni Projektowe. Kuratorką projektu została Beata Bochińska, wieloletnia prezeska kultowego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

– Z radością podpisaliśmy z Fundacją Bochińskich umowę o współpracy, której efektem będzie organizacja pierwszej edycji Bydgoskich Dni Projektowych. To flagowy dla Młynów projekt, dzięki któremu bydgoskie tradycje przemysłowe i wzornicze staną się impulsem do rozwoju miasta i wspierania branż kreatywnych. Cieszę się, że zaproszenie do współpracy przyjęła Pani Beata Bochińska, której wiedza i doświadczenie gwarantują wysoki poziom merytoryczny projektu. Bardzo zależy mi na tym, żeby Bydgoskie Dni Projektowe zgromadziły wokół siebie środowiska już działające w Bydgoszczy na rzecz wzornictwa. Patrzę tu przede wszystkim na Politechnikę Bydgoską, z którą nasza instytucja już współpracuje. Dziękuję Miastu Bydgoszcz za zaufanie i wolę realizacji tego projektu, wierzę że BDP przyczynią się do promocji tego, co w Bydgoszczy najlepsze wczoraj i dziś – mówi dyrektor Młynów Sławomir Czarnecki, inicjator Bydgoskich Dni Projektowych.

Kuratorką wydarzenia została Beata Bochińska. Wieloletnia prezeska kultowego Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, fundatorka, wraz z mężem Fundacji Bochińskich promującej polską myśl projektową. Badaczka trendów stylistycznych, wykładowczyni studiów podyplomowych z zakresu Design Management, jurorka konkursów projektowych o globalnym zasięgu oraz autorka bestsellera Zacznij kochać dizajn, który zaktywizował setki tysięcy sympatyków polskiego wzornictwa lat 60/70. Pomysłodawczyni i kuratorka cyfrowego serwisu Dizajn na wynos. Prywatnie, wraz z mężem, kolekcjonerka wzornictwa przemysłowego zza żelaznej kurtyny. Beata Bochińska urodziła się w Bydgoszczy i jest absolwentką LO nr 1.

– Z radością, po latach, wracam do Bydgoszczy by z zaangażowanym zespołem nowej instytucji kultury, jaką są Młyny Rothera, wybudować markę cyklicznego wydarzenia związanego z polską myślą projektową. Fundacja Bochińskich traktuje ten projekt priorytetowo i wybiera do realizacji najlepszych twórców i realizatorów poszczególnych działań. Rola kuratorki Bydgoskich Dni Projektowych jest dla mnie prawdziwym wyróżnieniem. Bydgoszcz przez dekady była miastem, w którym współpracowali ze sobą projektanci i inżynierowie, a owoce ich współpracy były produkowane na masową skalę w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Wiele fabryk bydgoskich należało do czołówki firm z branży elektrotechnicznej, chemicznej czy transportowej. Nowoczesny, w tamtym okresie, przemysł dostarczał produkty na rynek ogólnopolski, a marki Eltry, Telfy czy Rometu znane były powszechnie. Chcemy nawiązać do tych korzeni współpracy branży kreatywnej z biznesem. Mam wrażenie, że Bygdoszcz jest zbyt skromna nie chwaląc się tym dziedzictwem. Dzisiaj branża kreatywna, w znacznym stopniu, skłania się w kierunku rozwiązań cyfrowych i ten obszar działań, poza wzornictwem przemysłowym, będziemy chcieli również wspólnie pokazać. Mam nadzieję, że starsi i młodsi mieszkańcy miasta znajdą w trakcie trwania tego wydarzenia dużo ciekawych atrakcji związanych z projektowaniem – mówi Beata Bochińska.

Bydgoskie Dni Projektowe będą pierwszym dużym wydarzeniem Młynów Rothera zorganizowanym po otwarciu pierwszego budynku – Spichrza Zbożowego. Znajdzie się w nim, między innymi, hub kreatywny, dający przestrzeń wsparcia dla sieciowania, zaangażowania społecznego i rozwoju dla osób i organizacji w obszarach kreatywności, kultury i nowych technologii.