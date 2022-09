Młyny Rothera w Bydgoszczy. Za 11 miesięcy wprawią w ruch Młyn-Maszynę

Bydgoszcz wybrała wykonawcę drugiej stałej wystawy w Młynach Rothera. 16 interaktywnych stanowisk zaprojektuje i wykona gdańska spółka MAE. Całość ma być gotowa za 11 miesięcy.

Wykonawcą drugiej stałej wystawy w Młynach Rothera będzie spółka MAE.

Na zadanie o wartości 5 mln złotych pozyskano dofinansowanie unijne.

Wystawa Młyn-Maszyna będzie wystawą popularnonaukową, służącą edukacji i eksperymentowaniu. To będzie druga wystawa realizowana w tym obiekcie, pierwsza o nazwie „Węzły” jest w trakcie realizacji. Wystawę Młyn-Maszyna planujemy otworzyć w lipcu 2023 roku. Koszt realizacji tego zadania to niespełna 5 mln zł – mówi Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta.

Lada dzień ruszą prace związane z projektowaniem stałej wystawy popularyzującej naukę. Wykonawca ekspozycji Spółka MAE Multimedia Art & Education będzie miała 5 miesięcy na przygotowanie koncepcji kolejnych 15 stanowisk. Jedno stanowisko interaktywne jest już zaprojektowane – było warunkiem uczestnictwa w przetargu. Całość ma być gotowa za 11 miesięcy, wtedy eksponaty wprawią w ruch odwiedzający - podaje oficjalny portal miejski Bydgoszczy.

Od ziarna do mąki

Wystawa Młyn-Maszyna znajdzie się na II piętrze Młyna. To interaktywna wystawa popularnonaukowa ze stanowiskami do samodzielnego eksperymentowania. Opowie ona o zjawiskach fizycznych i prawach fizyki, działaniu urządzeń pracujących w młynach i procesie produkcji – od ziarna do mąki. Wszystkie ekspozycje zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wizualizacje stanowiska zostały przygotowane z ogromną dbałością o szczegóły. Wykonawca znakomicie zobrazował zapisy zawarte w koncepcji. Eksponat o skomplikowanej budowie i dużych gabarytach, wizualnie wpisujący się w industrialną stylistykę sali na II piętrze Młyna, posiada bogatą merytorykę i pokazuje szereg zjawisk fizycznych. Dokładnie o to nam chodziło! – tłumaczy Sylwia Mularczyk, główna specjalistka ds. programowych Parku Kultury.

Wystawa opowie o zjawiskach fizycznych i prawach fizyki, działaniu urządzeń pracujących w młynach i procesie produkcji – od ziarna do mąki, fot. UM Bydgoszcz

Eksponat „Transportowanie zboża i mlewa wewnątrz młyna” zaprojektowany został jako mechatroniczna instalacja wyposażona w cztery stanowiska interakcji, umożliwiające sterowanie poszczególnymi urządzeniami służącymi do transportu ziarna. Zadaniem zwiedzającego (pracującego indywidualnie lub w grupie) jest przeniesienie danej porcji ziarna ze zbiornika początkowego do zbiornika końcowego wyposażonego w wagę – mówi Agata Pasternak, dyrektorka kreatywna MAE.

Kompleks Młynów Rothera został oddany do użytku w kwietniu 2021 r. w stanie „deweloperskim”. Na obiekt składa się kilka budynków: trzy największe, czyli centralnie położony Młyn i odchodzące od niego Spichrz Mączny i Spichrz Zbożowy, a także dawna kotłownia i łazienki oraz taras z fontanną. Obecnie trwa etap aranżacji i wyposażania wnętrz, które otwierane będą sukcesywnie.