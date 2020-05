Mobilne izby przyjęć - ruszył program pomocy polskim szpitalom

Ruszył program pomocy polskim szpitalom, w ramach którego wyposażane one będą w mobilne izby przyjęć.

Rusza program pomocy polskim szpitalom, którego ideą jest dostarczenie modułowych izb przyjęć, tzw. CareBox’ów. Posłużą one jako punkty diagnostyczne dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Pomysłodawcą oraz realizatorem akcji jest JR Modular Systems.

Konstruktor modułowych obiektów ze stali, firma JR Modular Systems, rozpoczyna produkcję mobilnych izb przyjęć dla polskich szpitali. CareBox to niewielki kontener o powierzchni 15 mkw., który można łatwo zaadaptować na punkt sanitarny i łączyć w większe konstrukcje.

– Często słyszymy, że z powodu zakażenia jednego pacjenta wyłącza się z użytku część budynku szpitala, a kwarantannie poddawany jest personel medyczny. Takie sytuacje paraliżują pracę służby zdrowia. Zbadaliśmy zatem zainteresowanie modułową izbą przyjęć, która posłuży jako oddzielne pomieszczenie diagnostyczne i zminimalizuje ryzyko zakażeń na terenie szpitala. Odpowiedziało nam dziewięć placówek medycznych z całej Polski. Chcemy im pomóc w jak najlepszej organizacji przestrzeni i pracy w tym trudnym okresie – mówi Jakub Stryjewski, współwłaściciel JR Modular Systems.

Modułowa izba przyjęć to dodatkowy punkt diagnostyczny, dostosowany do potrzeb sanitarnych, umożliwiający łatwe i częste przeprowadzanie dezynfekcji. W zaprojektowaniu rozwiązania pomagają specjaliści: Grzegorz Buława – architekt z doświadczeniem w branży medycznej, oraz Mariusz Stwora – inżynier, który zadba o odpowiednią wentylację modułów.

Firma JR Modular Systems wyprodukuje CareBox’y we własnej fabryce po kosztach i bez marży. Gotowe, złożone obiekty przewiezione zostaną do celu ciężarówkami typu HDS (hydrauliczne dźwigi samochodowe) i ulokowane na terenie szpitala. Modułowe izby przyjęć nie wymagają montażu na miejscu, dzięki czemu po dostarczeniu mogą zostać natychmiast zagospodarowane do potrzeb medycznych.

Deweloper powierzchni magazynowych 7R jako jeden z pierwszych zdecydował się wesprzeć projekt mobilnej izby przyjęć dla szpitali. Firma przekazała darowiznę na zakup mobilnej izby przyjęć Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach i zachęca innych do wsparcia inicjatywy.

– Stalowy kontener, który nierozerwalnie kojarzy się z magazynami i logistyką, pełni dzisiaj ważną funkcję. Nowo produkowane przez JR Modular Systems mobilne punkty sanitarne będą trwałe i stworzą alternatywę dla namiotów rozstawianych przed szpitalami. Modułowa konstrukcja sprawi, że łatwo można je będzie przestawiać, łączyć, a z czasem zmienić ich funkcję. Dzięki temu praktycznemu rozwiązaniu szpitale będą mogły korzystać z kontenerów także po pandemii. Przekazując darowiznę na rzecz szpitala w Starachowicach inwestujemy w dodatkową, elastyczną powierzchnię sanitarną, którą szybko można adaptować do zmieniających się potrzeb sytuacji. Zachęcamy innych do pomocy i wsparcia tej szczytnej inicjatywy – komentuje Tomasz Lubowiecki, prezes zarządu 7R.