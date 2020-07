Moc koloru w nowej siedzibie AkzoNobel. Zaglądamy do środka!

W warszawskim kompleksie budynków biurowych The Park mieści się nowe biuro firmy AkzoNobel o pow. 3,5 tys. mkw. W biurze będzie pracowało ponad 300 osób. Architekci postawili na funkcjonalną i przestronną przestrzeń, która jest też kreatywna i mocno inspirująca. Biuro tętni życiem, a świadome wykorzystanie produktów i kolorów nadaje wnętrzu niepowtarzalny klimat.

REKLAMA

Projekt nowego biura powstał na dwóch piętrach The Park. - Dużą uwagę skupiliśmy na funkcji tak, aby dopasować przestrzeń do potrzeb pracowników AkzoNobel. Zespół jest młody i dynamiczny. Wystrój wnętrza jest intensywny, pobudzający kreatywne myślenie, ale dzięki zastosowaniu bieli, szarości, drewna czy naturalnej zieleni stał się wyważony. Ściany wykończone są fototapetami lub pomalowane farbami z palety AkzoNobel - opowiada Barnaba Grzelecki, architekt i właściciel, BIT Creative, odpowiedzialny za projekt.

Liczy się pierwsze wrażenie

- Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Projektując strefę wejścia dla AkzoNobel dobrze o tym wiedzieliśmy dlatego zadbaliśmy dosłownie o każdy centymetr tej przestrzeni - zaznacza architekt. Już na samym wejściu widać moc koloru jaki panuje w całym biurze. Odważne i intensywne barwy, które pojawiają się na ścianach, równoważy biały sufit i szarości na podłodze. - Mebel recepcyjny podkreśla innowacyjność firmy. Zaprojektowany jest w formie przestrzennej z przechodzącymi kolorami. Mamy tutaj kilka ustawień kolorów ich nasycenia i przejść. Jest to niewątpliwie element który stanowi efekt "wow" dla tej przestrzeni - podkreśla.

Moc kolorów

Akzo Nobel to międzynarodowe przedsiębiorstwo produkujące farby, dlatego we wnętrzu nie mogło zabraknąć intensywnych akcentów kolorystycznych. We wszystkich salach konferencyjnych, strefach spotkań czy przestrzeniach socjalnych dominują intensywne kolory w połączeniu z drewnem, bielą i szarościami. Wystrój jest odważny, ale nieprzytłaczający.

- Barwy kolorystyczne do wnętrz dobierane były kontrastowo. Świetnym uzupełnieniem stylistyki wnętrza są tapicerowane meble i elementy wykończenia ścian takie jak malowana cegła czy kolorowa blacha. Nieprzypadkowo użyliśmy właśnie blachy ryflowanej i falistej. Jednym z produktów Akzo Nobel są właśnie lakiery ochronne - zauważa architekt.

Funkcja

Aranżacja w całości zaprojektowana została w układzie otwartym z kilkoma gabinetami. Pracownicy mają do swojej dyspozycji wiele stref do pracy wspólnej. Wydzielone zostały strefy do pracy zespołowej odgrodzone elementami akustycznymi. Do dyspozycji jest też duża ilość sal konferencyjnych 2-osobowych, 4-osobowych, 6-osobowych, czy czterech salach 12-osobowych łączących się w jedną dużą sale konferencyjną. Na przestrzeni zostało wydzielonych również kilka stref alternatywnych, gdzie umieszczono huśtawki lub sofy, a obok nich rowery z funkcją ładowania telefonów. Pracownicy mają do dyspozycji cztery kuchnie w których wydzielone są miejsca do przygotowania i zjedzenia posiłku lub wypicia kawy. W jednej z kuchni znajduje się strefa gameingowa gdzie pracownicy mają do dyspozycji playstation.