Moda na kolorowe lata 80. powraca

Nastąpił wielki powrót do estetyki lat 80. i fascynacja znakomitym Ettore Sottasem oraz jego grupą projektową Memphis.

W najnowszej kolekcji mediolańskiej marki Stefano Giovannoniego fascynacje estetyką grupy Memphis są oczywiste.

Najnowsze propozycje Qeeboo są bardzo spójne stylistycznie.

Wykorzystują tę samą paletę mocnych kolorów i geometryczne wzory tak charakterystyczne dla projektów Grupy Memphis – trójkąty, koła, fale.

Włoskiej marki Qeeboo nie trzeba przedstawiać miłośnikom designu. Projekty Qeeboo są nie do pomylenia. Kolorowe i dowcipne, opowiadają niestworzone historie o gorylu, który biegał z latarką, o rekinie żywiącym się parasolami, żyrafie lubującej się w kryształowych żyrandolach i o króliku ze szczerego złota. Nazwisko dyrektora artystycznego firmy: Stefano Giovannoniego przyciąga świetnych projektantów, którzy w Qeeboo mają szansę zaszaleć i rozwinąć wyobraźnię: Studio Job, Andrea Branzi, Richard Hutten, Nika Zupanc czy Marcantonio.

Wielki powrót do estetyki lat 80.

Ten kto był w tym roku na Salone del Mobile w Mediolanie z pewnością zauważył wielki powrót do estetyki lat 80. i fascynację znakomitym Ettore Sottasem oraz jego grupą projektową Memphis. Moda na kolorowe lata 80. widoczna była nie tylko w targowych halach. W tym samym czasie w mediolańskim Triennalle można było zobaczyć fenomenalną przekrojową wystawę „Memphis Again”. Już w 1980 roku artyści związani z grupą postulowali wprowadzenie do wzornictwa użytkowego koloru, humoru i indywidualizmu. Ich szalone pomysły wówczas docenione zostały przez nielicznych, lecz uchyliły drzwi dla projektów takich marek jak Qeeboo.

W najnowszej kolekcji mediolańskiej marki Stefano Giovannoniego fascynacje estetyką grupy Memphis są oczywiste. W zwariowane lata 80. najszybciej, bo wręcz ekspresowo przenosi nas nowa kolekcja pięciu ceramicznych wazonów zaprojektowanych przez młodego projektanta urodzonego w Wenecji - Marca Oggani. Mamy tu kolorową palmę, mysz i kaczkę. Dopatrzymy się też całkiem ładnej buzi i drinka z palemką. Kolejna nowość od tego samego designera, na którą ludzie z poczuciem humoru na pewno zwrócą uwagę to kolorowe, wzorzyste siedziska – napis „Sit Here” nie pozostawia użytkownikowi wielkiego pola do popisu. Podobny katalog wzorów i barw zdobi poszewki na poduszki.

Marc Oggani zaprojektował dla Qeeboo również nową kolekcję dywanów „Monsters”, fot. mat. prasowe

Marc Oggani zaprojektował dla Qeeboo również nową kolekcję dywanów „Monsters”. To cudowna alternatywa dla zwierzęcych skór, z upodobaniem od lat rozkładanych we wnętrzach. Projektant zaproponował dywany w kształcie rozpłaszczonych, baśniowych zwierząt – tygrysów, panter, krokodyli, które mogą na luzie zdobić podłogę kochających zwierzęta i aktywistów ochrony ginących gatunków.

Najnowsze propozycje Qeeboo są bardzo spójne stylistycznie. Wykorzystują tę samą paletę mocnych kolorów i geometryczne wzory tak charakterystyczne dla projektów Grupy Memphis – trójkąty, koła, fale. I oczy, które raz po raz puszczają do nas oko.

To stolik kawowy „Paco” wykonany z najwyższej jakości polipropylenu (proj. S. Giovannoni), którego blat wsparty jest na trąbie słonia oraz zabawny fotel „Don't F**K With The Mouse” Rona Arada w dwóch wersjach – tapicerowanej i nie tapicerowanej, którą z powodzeniem można użytkować na zewnątrz, w ogrodzie lub na tarasie. Warto również zwrócić uwagę na uroczą lampkę z kokardką autorstwa Studia Marcela Wandersa. „Mabelle” występuje w białym i czarnym wykończeniu, w dwóch rozmiarach.

Warto również zwrócić uwagę na uroczą lampkę z kokardką autorstwa Studia Marcela Wandersa, fot. mat. prasowe

Kokarda to też motyw krzesła i fotela „Ribbon” zaprojektowanego przez Słowenkę – Nikę Zupanc. Delikatne, romantyczne krzesło powstało specjalnie dla marki Dior w 2013 roku. Qeeboo oferuje je w wielu kolorach, także w złocie i pudrowym różu. Po kobiecym krzesełku przyszedł czas na wspaniale wygodny fotel „Ribbon”, siedzisko z pianki poliuretanowej pokrytej tkaniną. Dostępne jest w czterech kolorach. Obok obowiązkowego różu jego tapicerka może być żółta, granatowa i bordowa. Dystrybutorem marki w Polsce jest firma BM Housing.