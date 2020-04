Moda na lofty: najciekawsze realizacje w industrialnym klimacie

Styl industrialny zainspirowany poprzemysłowymi przestrzeniami zadomowił się na dobre we wnętrzach komercyjnych i nic nie wskazuje na to, aby wyszedł w najbliższym czasie z mody. Loftowe inspiracje odnajdziemy zarówno w przestrzeniach biurowych, restauracjach, hotelach, a nawet salonach fryzjerskich. Dziś podsumowujemy jedne z najciekawszych realizacji utrzymanych w industrialnym klimacie.

Cluster Cowork, Kraków / Proj. Ewa Kucharska, Piotr Miklaszewski, Maciej Misiaszek

Cluster Cowork mieści się w zabytkowej kamienicy przy ul. Józefitów w Krakowie. Historia samego lokalu sięga czasów drugiej wojny światowej, kiedy budynek postawili Niemcy. W czasach PRL-u część budynku (obecnie cowork) była użytkowana przez milicję na cele gastronomiczne. Potem działała w tym miejscu Restauracja Śląska, która z powodzeniem funkcjonowała na Józefitów do końca 2017 r. Cluster Cowork ma przejrzyste i przestronne biuro w stylu industrialnym, które mieści siedem biur serwisowanych, trzy sale konferencyjne, open space z biurkami dedykowanymi, wiele przestrzeni wspólnych i kuchnię przyjazną zawieraniu nowych znajomości. Nad designem coworku pracowała Ewa Kucharska i Piotr Miklaszewski, właściciele spółki, z wykonawcą Maciejem Misiaszkiem z Soho Projekt.

Biuro ONE House / Proj. Concept Space

Agencja marketingowa ONE House od lata, ubiegłego roku, funkcjonuje w nowym biurze. Po kompleksowej aranżacji, inspirowanej fabrycznymi wnętrzami i designerskimi loftami, podkreśla ono dwie podstawowe wartości firmy: kreatywność i otwartość. W nowym biurze stanowiska pracy przenikają się ze strefami relaksu. Większość ścian poszczególnych sal ma przeszklone, ażurowe konstrukcje. Z jednej strony sprawiają, że przestrzeń wygląda na bardzo otwartą. Z drugiej – w zestawieniu z czerwoną cegłą i pojawiającymi się na ścianach okładzinami z blachy – przywołują skojarzenia z industrialnym klimatem dawnych fabryk. Całość wypełniły żywe kolory, drewno i zieleń. Bardzo ważną rolę w aranżacji odegrało też światło. W biurze pojawiły się minimalistyczne lampy, a na ścianach efektowne neony.

Biuro Santander Bank Polska, Lublin / Proj. The Design Group

Nowe biuro SBP mieści się na trzech piętrach biurowca w Lublinie i zajmuje łącznie prawie 4,7 tys. mkw. Aranżacja elastycznie łączy zasady korporacyjnego brandingu z unikalnością charakterystyczną tylko i wyłącznie dla tego miejsca. Przestrzeń służy jedynie pracownikom banku ekipie firmy, nie zaś klientom ostatecznym banku, więc to z myślą o komforcie zespołu wdrożono szereg usprawnień. Choć biuro sprawia wrażenie chłodnej i technicznej przestrzeni, to tak naprawdę ma precyzyjnie dopracowaną i funkcjonalną paletę kolorów. Na dodatek niezwykle bogatą i różnorodną – trzeba się tylko dokładniej przyjrzeć. - Wyszliśmy od pomysłu zaaranżowania biura w stylu industrialnym, stąd widoczne pod sufitem elementy instalacji, czy dość surowa estetyka. Ale zarazem chcieliśmy przełamać monotonię tego typu wnętrz wprowadzając w wybranych miejscach żywe kolory - opowiada Karolina Kózka z The Design Group, która była odpowiedzialna za koordynację projektu.