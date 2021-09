Moda na zieleń w przestrzeniach biurowych nie słabnie. Tak wygląda zielone lobby Marynarska Point 2

Szybko rozwijający się trend biophilic design, czyli przywracania natury do otoczenia człowieka, towarzyszy nam zarówno w przestrzeniach komercyjnych, jak i prywatnych. Przejawia się we wprowadzaniu do wnętrz naturalnych materiałów, oświetlenia i oczywiście roślin.

Skąd moda na zieleń w biurach?

Pandemia wzmocniła w ludziach potrzebę bycia blisko przyrody, powrotu do korzeni.

Istotną rolą roślin w biurze jest oczyszczanie powietrza i zwiększanie jego wilgotności.

Do niedawna rośliny zielone w biurach były luksusem, a dzisiaj są niezbędnym elementem ich wykończenia.

W Europie i na Świecie jest sporo przykładów wykorzystania w komercyjnych powierzchniach biurowych koncepcji uprawy roślin zintegrowanej z budynkiem (BIA – Building-integrated agriculture).

Jak wynika z obserwacji firmy Tétris, lidera rynku fit-outu powierzchni komercyjnych, moda na zieleń zaczęła się przed pandemią, ale w ostatnim czasie jest jeszcze bardziej widoczna. Potęgują ją zmiany, jakie zaszły w podejściu zarządców nieruchomości oraz pracodawców do funkcji biura stawiając w centrum zainteresowania większy komfort pracowników.

Hybrydowy model pracy zmienia oblicze biur na wielu płaszczyznach. Korporacje dostrzegają potrzebę przearanżowania wnętrz i dostosowania ich do nowych potrzeb użytkowników. Troska o dobre samopoczucie, przyjazną, domową atmosferę i ogólnie „well-being” już wcześniej wysuwała się na pierwszy plan.

Teraz towarzyszy jej dodatkowo chęć zapewnienia jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa. Zwraca się uwagę na to, by pracownicy czuli się w przestrzeni biurowej swobodnie i chcieli spędzać w niej czas. Odpowiedni klimat ma ich przyciągać.

- Niewątpliwie pandemia wzmocniła w ludziach potrzebę bycia blisko przyrody, powrotu do korzeni. Zupełnie naturalnie więc w projektowaniu wnętrz prywatnych i komercyjnych zagościł w 2020 r. biophilic design, i jak na razie został z nami na dobre. Projektowanie w tym duchu stawia na tworzenie przestrzeni zainspirowanych otaczającą nas przyrodą. W fit-out’cie biur stosujemy coraz częściej materiały takie jak: drewno, filc, tkaniny naturalne, kamień. Pojawia się więcej wzorów, przyjemnych w dotyku faktur i oświetlenia zbliżonego do naturalnego. No i oczywiście roślin – czy to w doniczkach, czy też w postaci całych zielonych ścian, mówi Anna Rębecka, Senior Creative Architect, Tétris.

Rośliny na straży zdrowia w biurze

Obcowanie z przyrodą przynosi mnóstwo korzyści: od obniżania poziomu stresu i przywracania równowagi emocjonalnej, przez wpływ na regenerację i podnoszenie kreatywności, produktywności oraz samopoczucia, aż po zmniejszenie liczby absencji w pracy. Pozwala odzyskać utraconą równowagę i odtworzyć naturalne warunki pracy, nauki oraz codziennego funkcjonowania.

Wprowadzając rośliny zielone do przestrzeni biurowych, projektanci mają na uwadze nie tylko ich funkcje ozdobne. Stosuje się je także jako naturalne przegrody, które wyciszają, poprawiają akustykę i odpowiadają za intymny klimat.