Modelowe procedury sanitarne w biurach na Służewcu

Osłony pleksi w strefach recepcji, oznaczenia informujące o konieczności zachowania bezpiecznej, 2-metrowej odległości, dyspensery z płynem dezynfekującym przy wejściu, a nawet specjalnie zaprogramowane windy i wentylacja wtłaczająca czyste powietrze - takie rozwiązania zastosowano w budynkach Innova Work Station i Signum Work Station w trosce o bezpieczeństwo sanitarne.

Cromwell Property Group, firma będąca asset manegerem i zarządzający nieruchomościami, w budynkach biurowych Innova Work Station i Signum Work Station w trosce o bezpieczeństwo użytkowników wdrożył modelowe procedury sanitarne w związku z pandemią COVID-19. W biurowcach wprowadzono szereg nowoczesnych rozwiązań ograniczających kontakt osób przebywających w budynku. Model bezpiecznego biurowca został opracowany we współpracy z doradcami z firmy CBRE Sp. z o.o.

W budynkach Innova Work Station i Signum Work Station wprowadzono nowoczesne rozwiązania chroniące użytkowników przed rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Zmodernizowane w minionym roku recepcje zostały dodatkowo dostosowane do nowych wytycznych. Pojawiły się oznaczenia informujące o konieczności zachowania bezpiecznej, 2-metrowej odległości i obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych. Zintensyfikowano dezynfekcje blatów, klamek, barierek, poręczy, a także stojaków rowerowych. Przy wejściach znalazły się dyspensery z płynem do dezynfekcji oraz dodatkowe kosze na zużyte maseczki i rękawiczki. Strefy recepcji zostały wyposażone w specjalne osłony pleksi i oraz termometry bezdotykowe do pomiaru temperatury. Dla gości z zewnątrz została stworzona specjalna instrukcja informująca o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie budynków. Natomiast kurierów i dostawców obowiązuje bezwzględna dezynfekcja rąk przed przekroczeniem strefy recepcji i wejściem na powierzchnie najemców.

Dodatkowo w biurowcach wprowadzono wiele innowacji ułatwiających poruszanie się, a jednocześnie ograniczających kontakt między osobami przebywającymi na terenie nieruchomości. Jednym z nich jest specjalne zaprogramowanie wind tak, aby automatycznie zjeżdżały na parter i pozostały otwarte. Dzięki temu zapewnione jest skuteczniejsze wietrzenie oraz bezkontaktowe otwieranie drzwi wind na parterze. Wprowadzono ograniczenia ilości osób korzystających z windy oraz drzwi obrotowych. Wśród zastosowanych rozwiązań jest także wtłaczanie 100% świeżego powietrza oraz intensyfikacja wymiany filtrów w centralach wentylacyjnych i czyszczenia klimatyzacji.

- Postawiliśmy na innowacje i wyznaczanie nowych trendów. Uruchomiliśmy specjalnie opracowany serwis internetowy BezpieczniezCromwell.pl. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie najemców dostosowaliśmy powierzchnie w budynkach Innova i Signum do nowych wymogów wynikających z pandemii COVID-19. Przystosowywaliśmy przestrzenie biurowców, tak, aby najemcy mogli bezpiecznie powrócić do pracy w biurze. Przeprowadzona w minionym roku modernizacja lobby uzupełniona dodatkowymi udogodnieniami sprawiają, że łatwiej jest utrzymać tak ważny reżim sanitarny - mówi Katarzyna Kercz, Asset Manager, Cromwell Property Group.