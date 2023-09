Modern z akcentami lat 50. i żarzący się węgiel. Tak wyglądają wnętrza Szaszłykarnia Holywood

Mindful Architekci zaprojektowali wnętrza lokalu „Szaszłykarnia Holywood” w Zielonej Górze. Utrzymana w ciepłych barwach kolorystyka, nawiązuje do temperatury żarzących się węgli, równocześnie rozbudzając apetyt.

Architekci z pracowni Mindful Architekci zaprojektowali wnętrza lokalu „Szaszłykarnia Holywood” w Zielonej Górze.

Na 35 mkw. udało im się stworzyć wygodną i funkcjonalną przestrzeń.

Kolorystyka ściśle nawiązuje do motywu głównego tego miejsca, czyli do żarzącego się węgla.

„Szaszłykarnia Holywood” projektu Mindful Architekci to pierwsza szaszłykarnia z grillem na węgiel drzewny w Zielonej Górze. Od początku architekci mieli nie lada wyzwanie, ponieważ przestrzeń, jaką mieli zaaranżować — liczyła niewiele ponad 35 mkw. Finalnie powstało wnętrze funkcjonalne, wygodne dla gości, ale również dla obsługi lokalu. Co więcej – kolorystyka ściśle nawiązuje do motywu głównego tego miejsca, czyli do żarzącego się węgla.

„Szaszłykarnia Holywood” to miejsce, w którym odnajdą się zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby, które chcą spędzić wieczór z przyjaciółmi, próbując potraw z grilla. Mimo wystroju — lokal ma charakter baru szybkiej obsługi, ale z zachowaniem jakości podawanych dań.

Modern z akcentami z lat 50-tych

Utrzymana w ciepłych barwach kolorystyka, nawiązuje do temperatury żarzących się węgli, równocześnie rozbudzając apetyt. Wszechobecne czarne matowe dodatki, wypełniają przestrzeń i nadają jej charakteru. W lokalu pojawia się też dużo detali. Między innymi szklana minimalistyczna gablota na surówki ze zintegrowanym profesjonalnym oświetleniem, czy misternie wykonany kanał wentylacyjny znajdujący się nad siedziskiem. Odpowiednio dobrane materiały wykończeniowe takie jak tapety, farby i płytki pod względem funkcjonalnym zapewniają utrzymanie higieny w lokalu, a przy tym cieszą oko.

- Wnętrze jest utrzymane w nurcie Modern z małymi akcentami inspirowanymi barami z lat 50-tych - mówi Monika Jankowiak z Mindful Architekci. - Dobierając kolorystykę oraz materiały użyte we wnętrzu kierowaliśmy się specyfiką przewodniego elementu, jakim jest grill na węgiel drzewny. Dlatego zdecydowaliśmy się na ciepłe kolory (płomienie) uzupełnione o kontrastujące czarne elementy (węgiel). Wzorzysta podłoga nadaje nieco drapieżności. Dla zrównoważenia toaleta zaprojektowania jest w kojących odcieniach zieleni z akcentami roślinnymi - dodaje.

Ze względu na niewielką powierzchnię, jaką architekci mieli do zagospodarowania, projekt funkcjonalny był dla nich największym wyzwaniem. Na tej niewielkiej powierzchni zaprojektowali całą technologię kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz salą konsumencką, która spełnia wymagające przepisy związane z gastronomią.

Z tego też względu większość rozwiązań w lokalu była projektowana indywidualnie i wykonywana wg szczegółowego projektu. Rozpoczynając od instalacji, poprzez zabudowy meblowe i kończąc na custom-made grillu na węgiel drzewny.

Wizualny efekt a funkcja i przeznaczenie

Główna zasada, jaką kierują się architekci we wszystkich projektowanych wnętrzach to aby efekt wizualny nie był tylko estetycznym zabiegiem, ale żeby wynikał z funkcji i przeznaczenia tego wnętrza.

Sala konsumencka jest przestrzennie połączona z kuchnią, tworzy jedną kubaturę. Podzieliliśmy wnętrze na poszczególne strefy w zależności od funkcji i przeznaczenia. W każdej strefie zaprojektowaliśmy oświetlenie odpowiednio do sytuacji i wymagań. W kuchni oświetlenie ma funkcję typowo technologiczną, natomiast w części sali chcieliśmy stworzyć klimat bardziej nastrojowy, więc zastosowaliśmy oprawy akcentujące i dekoracyjne - dodaje Monika Jankowiak.

Wchodząc do restauracji, światło jest jednym z głównych czynników, jakie odbieramy zaraz po wejściu do wnętrza. Ma ono taki sam wpływ na nas jak zapach podawanych potraw czy wizualny efekt aranżowanych powierzchni. Odpowiedni dobór opraw i parametrów ich świecenia jest jednym z ważniejszych i nieodłącznych elementów podczas projektowania wnętrz.

- Wybierając modele opraw, bawimy się ich formami. Równoważymy formy obłe z tymi bardziej kwadratowymi. Tutaj nie ma twardych zasad. Przy doborze lamp skupiamy się bardziej na tym, aby przede wszystkim spełniały one swoje główne zadanie, jakim jest odpowiednie oświetlenie wnętrza, równocześnie wpisując się swoją formą i kolorem w ogólne estetyczne założenia projektowe. Stąd wybór np. opraw MODERN BALL simple z oferty AQForm - mówi architektka.

Architekci najbardziej zadowoleni są z układu funkcjonalnego, jaki zaprojektowali dla tej przestrzeni oraz przytulnego efektu, jaki udało się stworzyć poprzez odpowiedni dobór materiałów wykończeniowych i oświetlenia. Projekt wnętrz został także uzupełniony o odpowiedni branding, logo i kolorystykę. Nazwa HolyWood jest wynikiem połączenia słowa Holy i Wood, czyli święte drewno. Nawiązuje ona do charakteru lokalu, a przy tym jest łatwo zapamiętywana i rozpoznawalna.