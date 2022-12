Modernizm, rzemiosło i... Ricardo Bofill. Zobaczcie nową kolekcję od Grynasz Studio!

Współczesne rzemiosło i architektura postmodernizmu są wśród inspiracji, jakie towarzyszyły Grynasz Studio przy projektowaniu nowej kolekcji mebli dla Bizzarto.

Grynasz Studio – po wcześniejszych znakomitych doświadczeniach kolejny raz zaproszone przez Bizzarto do współpracy – to pracownia wyjątkowa. Marta Niemywska-Grynasz i Dawid Grynasz od 2010 tworzą zespół projektantów, eksperymentujący z nowymi materiałami i technologiami, ale również z dużą inwencją wykorzystujący osiągnięcia tradycyjnego rzemiosła.

Rezultatem są liczne wdrożenia produktowe i meblowe oraz projekty na styku sztuki i designu. Wśród prestiżowych realizacji znajdziemy m.in. projekty dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego czy Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, a także nagrody zdobywane w konkursach wzorniczych w kraju i za granicą.

Modułowa kolekcja Dune przywodzi na myśl wzgórza, pagórki, wydmy. To zasługa z jednej strony łagodnych, miękkich kształtów, a z drugiej – nieograniczonej swobody komponowania sof i narożników. Można je budować czy rozwijać w wielu kierunkach, tworząc wyspowy mebel o unikatowym układzie, od klasycznie geometrycznego po malowniczo nieregularny. A jeśli zmienią się potrzeby – wygodnie rearanżować. Zachęta do indywidualnej kreacji ma tu bardzo praktyczny wymiar.

Pozwala w prosty, efektowny i komfortowy sposób odpowiedzieć na wymogi wnętrza. Możemy dopasować siedzisko do układu przestrzeni albo wykorzystać je do wyodrębnienia we wnętrzu stref o różnym przeznaczeniu. Sofa DUNE dzięki modułowej konstrukcji sprawdzi się zarówno w przestrzeniach prywatnych, jak i SPA czy hotelach butikowych – mówi Marta Niemywska-Grynasz z Grynasz Studio.