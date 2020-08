Moduły ścienne 3D z drewna. To będzie hit?

Nieoczywiste piękno wprost z natury to kwintesencja drewnianych modułów 3D, które nawiązują do świata figur geometrycznych: trójkątów, rombów, a także kwadratów. Niezwykłe załamanie światła sprawia, że naturalne drewno w takiej odsłonie zadziwia i zaskakuje niepowtarzalnym efektem. Drewniane moduły 3D to propozycja dla miłośników ciepłych nut drewna zamkniętych w nowoczesnym designie.

REKLAMA

O tym, że drewno ze swoją naturalną surowością, rysunkiem słojów, rys i niedoskonałości, tworzy we wnętrzu niepowtarzalny klimat, wiemy od wieków. Ale sztuką jest wykorzystać naturalny potencjał drewna tak, by powstało coś zupełnie nowego. Przełamanie schematów i konwencji w połączeniu z odwagą kreacji i wolnością tworzenia pozwoliło marce Nobifloor stworzyć niebanalną kolekcję modułów ściennych 3D, które zaskakują oryginalnością.

Moduły o profilu trójkątów równobocznych, kwadratów czy rombów równobocznych tworzą niezwykle wachlarz możliwości aranżacyjnych. Dodatkowo istnieje możliwość dobrania koloru dekoracji ściennej tak, by idealnie komponowała się z barwą podłogi lub schodów. We wnętrzach minimalistycznych takie wykończenie ścian będzie motywem przewodnim całej aranżacji. Ów statement place ożywi wnętrze, nadając mu ciepły i jednocześnie nieco awangardowy charakter. We wnętrzu inspirowanym stylem skandynawskim czy duńskim hygge świetnie sprawdzi się ściana z drewnianą szachownicą w trójwymiarze.

Ale projektanci i architekci wnętrz debiutancką kolekcję od Nobifloor wykorzystują także w aranżacjach glamour czy new classic. Okazuje się, że w towarzystwie złota i kryształowych kandelabrów supernowoczesne trójwymiarowe moduły ścienne prezentują się też ciekawie. Produktem, który zdecydowanie wyróżnia się z całej serii, jest Galaxy, który formą nawiązuje do diamentu. Wiele płaszczyzn załamujących światło i rozpraszających dźwięk sprawia, że od tych modułów 3D trudno oderwać wzrok.