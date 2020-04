Monika Hartman zaprojektowała ręcznie robioną biżuterię z kawałkami jedwabiu

Nowa seria marki oparta jest na medalikach, w których można zaobserwować mieniące się gwiazdy. Wyszywane na pozyskanych od zaprzyjaźnionych szwalni i dostawców kawałki jedwabiu są ozdabiane złotą nicią.

REKLAMA

Za kolekcję MUA by Hartman odpowiada Monika Hartman, pomysłodawczyni i artystka, która od 15 lat dostarcza unikatowe produkty, uzupełniające kobiecą garderobę. – Od dziecka, w tajemnicy, zarywałam pasjami noce. Uwielbiałam kreatywnie spędzać czas. Kreować, wyszywać, przeszywać, kombinować. W duszy wiedziałam, że jak dorosnę to będę projektować – wspomina projektantka.

Nowa seria marki oparta jest na medalikach, w których można zaobserwować mieniące się gwiazdy. Wyszywane na pozyskanych od zaprzyjaźnionych szwalni i dostawców kawałki jedwabiu są ozdabiane złotą nicią. Zatopione w złotych oprawach przypominają magiczne niebo pełne gwiazd i konstelacji.

Każdy z projektów jest robiony ręcznie przez co modele zachowują swoją unikatowość. Materiały wykorzystane w produkcji biżuterii, poza kolczykami i zawieszkami są ze srebra, złocone 24k złotem, twardą metodą, dzięki czemu złoto trzyma się znacznie lepiej powierzchni. Kolczyki i zawieszki są ze stali szlachetnej, tak samo złocone jak w przypadku srebra. Zastosowanie stali szlachetnej, która jest lżejsza niż srebro, nadaje projektom niesamowitą lekkość, przez co nie obciąża uszu. Dodatkowo do wykończenia biżuterii używane są naturalne perły o nieregularnych kształtach oraz kolorowe kryształki Swarovskiego.

MUA by Hartman to polska marka założona w Warszawie przez Monike Hartman w 2005 roku. Projektantka swoje umiłowanie do detalu, duże zaplecze cierpliwości i możliwość wykonywania swojej pasji w różnych okolicznościach, pchnęło ją w stronę tworzenia oryginalnej biżuterii. Debiutuje w branży mody z nową, autorską kolekcją z ręcznie haftowanymi gwiazdami, zatapianymi w złoconej oprawie pod nazwą MUA by Hartman.

Debiutowi towarzyszy kampania, w której obserwujemy rudowłosą modelkę z nostalgią obcującą z jasnozieloną naturą. Oglądając fotografie Daniela Hertmanowicza ze swojskimi kadrami widz odczuwa spokój. Harmonię z naturą przedstawiają ujęcia z koniem, który pośród wielu znaczeń symbolizuje szczęście, wdzięczność i senne marzenia. To zwierzę, które od tysięcy lat porusza ludzkie serca i w wielu kulturach przypisuje mu się cechy takie jak: niezwykłe piękno, wolność i siła. Przemyślane, jasne stylizacje stanowią bazę dla biżuterii, która opiera się na połączeniu czerni i złota. Dodatkowo niewymuszone pozy oraz naturalny make-up podkreślają autentyczność projektów.

Foto: Daniel Hertmanowicz

Modelka: Marzena Pokrzywińska

Stylizacje: Ola Serocka

Włosy & make-up: Anna Czyżykiewicz