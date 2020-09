Mora Bistro: tutaj czuć charakter stoczniowej Gdyni

– Jestem Gdynianinem od urodzenia, który chciał, żeby w mieście z Morza i Marzeń powstał lokal, który poza aspektem biznesowym będzie opowiadał historię naszego miasta – wyjaśnia Marcin Kusyk, współwłaściciel i inicjator projektu Mora Bistro, jednego z najciekawszych wnętrz komercyjnych w Gdyni.

Nazwa lokalu, którego wnętrza zaprojektował grafik Mateusz Koy, nawiązuje do efektu optycznego mory, czyli nakładających się na siebie dwóch warstw. Odnosi się do niego także wykonany z metalu wewnętrzny szyld oraz charakter miejsca, które ma dwie twarze: dzienną, z długimi śniadaniami i nocną, typowo barową.

Metal przewija się w całej aranżacji wnętrz, nadając im industrialny klimat, co dodatkowo potęguje fakt, że sam surowiec, z którego wykonano metalowy szyld został pozyskany z terenów Stoczni. Przemysłowy klimat podkreślają także pochodząca ze stoczniowego kontenera blacha wieńcząca ścianę czy donice wykonane ze... złomowanego kutra.

Oddanie stoczniowego charakteru miasta było jednym z priorytetów projektu. Innym: ukończenie go w czasie dwóch miesięcy. – Czas prawie nierealny okazał się realny. Skończyliśmy 5 minut przed imprezą otwarcia, 14 grudnia 2019 roku – opowiada ze śmiechem Marcin Kusyk.

Obecni właściciele przejęli lokal o powierzchni 75 mkw. w październiku, zakładając jego ukończenie do końca roku. Jak przyznaje Marcin Kusyk, w projekcie znalazły się zatem osoby, które potraktowały go jako wyzwanie, przygodę i dobrą zabawę.

– Michał Malinowski, prywatnie mój kuzyn, zwycięzca Gdynia Design Days 2018 z projektem sklepu Dryft, polecił Mateusza Koya jako wizjonera, który może się podjąć projektu – relacjonujeMarcin Kusyk. Projektant podjął się podwójnego wyzwania, nie tylko pracując pod presją czasu i bez wizualizacji (poszczególne etapy projektu powstały w czasie realnym, podczas jego realizacji), ale również dlatego, że był to dla niego pierwszy projekt wnętrza.

Do realizacji projektu zaangażowani zostali również lokalni rzemieślnicy. Oprócz wspomnianych elementów z metalu, we wnętrzach odnajdziemy również lustra z jednego z najstarszych zakładów szklarskich w Gdyni oraz tkaniny i elementy kaletnicze wykonane w zakładach zlokalizowanych przy tej samej ulicy co Mora.