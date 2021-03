Motywująca przestrzeń w duchu eko: nowe biuro Yves Rocher w Warszawie

Origameo, działający w ramach firmy HB Reavis eksperci od aranżowania przestrzeni pomogli w urządzeniu nowego warszawskiego biura znanej marki kosmetycznej Yves Rocher. Efektem współpracy jest biuro aktywizujące pracowników, a także odzwierciedlające kulturę i ekologiczne pryncypia marki.

REKLAMA

Powstała ponad 60 lat temu w Bretanii marka Yves Rocher jest ekspertem w dziedzinie roślinnej pielęgnacji. Firma od lat prowadzi zaawansowane badania nad roślinnymi składnikami aktywnymi, jest także modelowym przykładem marki działającej w duchu poszanowania natury. Cały proces produkcji zaplanowany jest tak, by zminimalizować wpływ działania firmy na środowisko naturalne.

Wiosną 2020 roku polski oddział firmy kosmetycznej Yves Rocher przeprowadził się do jednego z ukończonych, wielofunkcyjnych budynków Varso Place w centrum Warszawy. Szczególna dbałość o ekologię została wyrażona w nowym biurze polskiego oddziału marki. To ponad 850 mkw. przestrzeni pracy dla niemal 70 osób, położone na 5 piętrze budynku Varso 1 – środkowego z trzech wieżowców, które odmieniły zachodni odcinek ulicy Chmielnej. Pomimo pandemii, pierwsi pracownicy Yves Rocher rozpoczęli tu działalność w bezpiecznych warunkach w sierpniu 2020 roku.

Przeczytaj także >> TOP 10: Najciekawsze wnętrza biurowe ostatnich miesięcy



– Planując nowe biuro, mieliśmy pewne obawy co do opuszczenia kameralnego budynku, w którym funkcjonowaliśmy wcześniej. Znaliśmy też elementy, które chcieliśmy podkreślić w nowej siedzibie: dobrostan pracowników, a przede wszystkim ochronę środowiska naturalnego, która nie jest dla nas pustym hasłem. Postanowiliśmy zwrócić się do ekspertów Origameo, aby pomogli nam nie tylko przenieść te wartości na nową przestrzeń, ale też przygotować nas do tej zmiany – mówi Barbara Majchrzak, office manager w Yves Rocher.

Planowanie przestrzeni: wspólnie z pracownikami i... nowymi technologiami

Zgodnie z metodologią Origameo, ekspertów zajmujących się planowaniem przestrzeni pracy w firmie HB Reavis, nowe biuro Yves Rocher powstało na podstawie konsultacji z pracownikami, a także z zastosowaniem nowych technologii. Pierwszym etapem były warsztaty z zarządem firmy, które zdefiniowały wizję oraz cele nowej przestrzeni pracy. Następnie pracownicy mogli wypowiedzieć się w specjalnie przygotowanych ankietach. Ponad połowa deklarowała ogólne zadowolenie z dotychczasowego biura, przy czym część dostrzegała też jego słabe strony: utrudniające komunikację położenie na dwóch piętrach, ciasnotę gabinetów, ograniczoną przestrzeń socjalną i przestarzały standard. Równocześnie, kilkadziesiąt sensorów zamontowanych w biurze zbierało dane o sposobach użytkowania stanowisk pracy oraz sal konferencyjnych. Przygotowanie przez Origameo strategii miejsca pracy poprzedziły także wywiady z liderami zespołów oraz tzw. agentami zmiany – osobami zaangażowanymi w proces przeprowadzki.

– Zrozumienie potrzeb klienta, zanurzenie się w organizację, aby lepiej zrozumieć jej potrzeby, to podstawa naszej pracy. Dzięki różnym narzędziom wykorzystanym w procesie badawczym, możemy stworzyć dokładny brief dla architekta odpowiedzialnego za zaprojektowanie planu biura oraz aranżacji wnętrz. Tak było również w przypadku Yves Rocher – mówi Adam Jaszkowski, Workplace Consultant w Origameo.