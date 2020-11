Motywy samochodowe i estetyka retro w nowym biurze Codelab i umlaut spod kreski MIXD

MIXD projektując biuro Codelab i umlaut zadbał o to, by doświadczenie przestrzeni pracy było tu równie przyjemne, co podróż w komfortowym aucie. Na powierzchni liczącego 3000 mkw. biura ciągle pojawiają się samochody i technologia – w postaci resoraków i zabawek, motywów z murali Takie Pany, czy dziecięcego dywanu z motywem miasta. Aranżacja tego biura to jednak nie tylko podróż w przestrzeni, ale także podróż w czasie, do lat 50. i 60. XX wieku.

Firmy Codelab i umlaut, w swoim szczecińskim biurze, pracują przede wszystkim z klientami z branży automotive. Tworzone przez nich oprogramowanie sprawia, że motoryzacyjna technologia działa perfekcyjnie, pozwalając podczas jazdy autem cieszyć się tym, co najlepsze: szybkością, swobodą, poczuciem wolności i gotowości do eksplorowania nowych miejsc. MIXD projektując ich biuro zadbał o to, by doświadczenie przestrzeni pracy było tu równie przyjemne, co podróż w komfortowym aucie.

– Już sama lokalizacja budynku Posejdon podpowiadała wykorzystanie w projekcie motywu podróży – w końcu Brama Portowa to serce Szczecina, a jednocześnie miejsce z którego wyrusza się w świat! To co dla nas było jednak najistotniejsze, to wyruszenie w tą podróż razem. Decydujące znaczenie miało zaangażowanie nas samych - wszystkich pracowników obu firm w budowanie nowego miejsca, to, czym się zajmują i jakie mają potrzeby – wspomina początki projektu Jakub Borowczyk, dyrektor zarządzający umlaut.

Punktem wyjścia do prac projektowych było – podobnie jak w przypadku innych biurowych projektów MIXD - warsztaty Culture Club®.

– To autorskie narzędzie, opracowane przez nasze studio, pozwala poprzez pracę z przyszłymi użytkownikami biura na zebranie wielu cennych informacji dotyczących ich potrzeb, oczekiwań, sposobów organizacji pracy. Rozmawiamy o bardzo konkretnych sprawach, takich jak ich dotychczasowe doświadczenia z wyposażeniem biur czy codzienne, praktyczne, potrzeby: wielkość biurek, ilość monitorów czy rodzaj foteli. Omawiamy jak wygląda ich dzień pracy, jak często mają spotkania, w jakich grupach, czy pracują nad stałymi zadaniami czy nad projektami zamkniętymi w czasie. Swobodna atmosfera podczas warsztatów sprawia, że ich uczestnicy czują się dobrze i bardzo angażują się w ten proces: otwarcie dzielą się z nami zarówno krytycznymi spostrzeżeniami (co im przeszkadza, czego nie chcą), jak i pomysłami, które są śmiałe i bardzo kreatywne (indywidualne rozwiązania, dekoracje, pomysły na relaks). To tak naprawdę rodzaj badania z którego uzyskujemy wiele danych, niezbędnych, by nasz projekt spełnił w oczekiwania przyszłych użytkowników – mówi Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor kreatywny MIXD.

On the road again

Właśnie podczas warsztatów okazało się, jak mocno praca Codelab i umlaut związana jest z technologią. I choć oprogramowanie to rzecz znacznie mniej uchwytna niż wygodne fotele czy nowoczesne opony, to jednak na równi z nimi sprawiają, że jazda współczesnym autem jest taką samą przyjemnością jak w złotej epoce motoryzacji – latach 50. i 60. XX wieku. To spowodowało, że przewodnim motywem biura w Posejdonie stała się podróż i wszystko to, co z nią kojarzymy: stacje benzynowe, przydrożne bary, plaże, kempingi i turystyczne trasy. Już w recepcji wita nas gotowy do drogi w nieznane Fiat 500 retro, z bagażnikiem wyładowanym walizkami. To auto, którego dostarczenie na czwartą kondygnację Posejdona wymagało użycia budowlanego dźwigu (!) i to już na etapie stanu surowego otwartego budowy, trafiło tam nieprzypadkowo. Kultowy wóz to przodek dziesiątek milionów współczesnych aut w których wykorzystywane jest dziś oprogramowanie napisane właśnie w Codelab.