Mówią, że to będzie Hollywood dla gier. Zaglądamy do eN Studios w Poznaniu

Na niemal 4500 mkw. przestrzeń i rozwiązania unikatowe na skalę Europy znajdą dla siebie przedstawiciele branży gamingowej, audio czy foto i video, technologii kreacyjnych interaktywnych. Za projekt budynku odpowiadają aż trzy biura: Pracownia Architektoniczna Grzegorz Czerwiński, DEMIURG oraz Easst Architects, zaś za wnętrza - Bidermann+Wide.

300-metrowe studio Motion Capture, 120-metrowe studio fotograficzne, najnowocześniejsze w regionie studio audio - takie ma być eN Studios.

26 maja swoje drzwi otworzy nowy koncept dedykowany branży kreatywnej zlokalizowany w budynku przy ul. Głogowskiej 216 w Poznaniu.

- eN studios to miejsce które ma wpisać się w mapę miasta i być rozpoznawalne nie tylko ze względu na swoją profesjonalną obsługę klientów B2B, ale też cykle spotkań, ciekawe wydarzenia, szkolenia czy warsztaty - mówi Ewa Voelkel-Krokowicz, CEO eN Studios. - Powierzchnie studyjne na parterze z pewnością zachęcą szeroko pojętą branżę reklamową, gamingową, ale także producentów foto, muzyki czy filmu. Liczymy na otwartość branży i jej przedstawicieli do dzielenia się wiedzą i włączenia się w społeczność eN nie tylko jako klient, ale także partner i jej współtwórca - mówi.

- Przestrzenie wspólne zostały tak zaprojektowane, by stanowiły spory procent całej przestrzeni i niejako wymusiły konieczność spotkania. W myśl "community for community" zależy nam na wymianie wiedzy także pomiędzy firmami które mają w budynku swoje biura. Obecny w eN Studios community manager pozostaje w regularnym kontakcie z firmami, zna ich potrzeby, ale także zasoby i mocne strony które można wykorzystać do budowania programu wydarzeń - dodaje.

W 120-metrowym studio fotograficznym z cykloramą zrealizować będzie można nagranie teledysku czy filmu i skorzystać z nowoczesnego sprzętu dostosowanego pod każdy rodzaj produkcji filmowej oraz pełnego oświetlenia. To jeden z największych takich obiektów w Wielkopolsce.

90-metrowa, jedna z największych w kraju, przestrzeń audio umożliwi nagrania zespołów, solistów, nagrania lektorskie, podcasty czy udźwiękowienie filmów oraz postprodukcję.

Dla projektantów i producentów gier dostępna będzie przestrzeń gamingowa i prawie 300-metrowe studio Motion Capture ze sprzętem potrzebnym do skanowania przedmiotów czy produkcji VR. eN Studios jako pierwsze w Polsce udostępni możliwość symultanicznego nagrywania dźwięku, dając możliwości Performance Capture. Twórcy gier do dyspozycji otrzymają unikatowy, sprowadzany ze Stanów Zjednoczonych sprzęt, czyli 36 specjalistycznych kamer i specjalnych strojów.

Prócz doskonale wyposażonych studiów do dyspozycji najemców oddana zostanie równień przestrzeń office’owa oraz coworkingowa: sale konferencyjne i warsztatowe, zaplecze gastronomiczne, callboxy czy strefa relaksu.

Inwestorem eN Studios jest Collegium Da Vinci - jedna z największych prywatnych uczelni wyższych w Wielkopolsce. - W Collegium Da Vinci od lat hołdujemy zasadom praktyczności i interdyscyplinarności jako siłom napędowym rozwoju ludzi i firm. eN Studios to realizacja tych wizji, kwintesencja naszych ambicji i realizacja głównej wartości Collegium Da Vinci, jaką jest ciekawość. To doskonałe miejsce do odkrywania możliwości technologii i własnej kreatywności, ale też budowania biznesu i dołożenia cegiełki do rozwoju Poznania i województwa. Jesteśmy przekonani o potencjale tego miejsca i niezwykle podekscytowani możliwościami, które otworzy sektorowi kreatywnemu i branży ICT - mówi dr inż. Krzysztof Nowakowski, Rektor Collegium Da Vinci.