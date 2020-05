Mozaika w aranżacji wnętrz. Może być akcentem albo głównym punktem aranżacji

Funkcja płytki dekoracyjnej zmienia się wraz z modą i wnętrzarskimi trendami. Od małego dekoracyjnego elementu, po uwypuklenie konkretnego wzoru czy koloru, aż do mozaik będących głównym punktem aranżacji wnętrza.

Historia mozaiki sięga czasów starożytnych. Występowała ona wtedy w formie małych okrągłych kamyczków, drobnych odłamków kamiennych, jak również niewielkich fragmentów szkła lub ceramiki. Taka dekoracja przez kolejne epoki zdobiła ściany, posadzki, sklepienia i kopuły świątyń czy pałaców, podkreślając piękne ornamentalne i figuralne wzory, oraz stając się niezwykle popularnym zabiegiem artystycznym. Z czasem mozaiki zaczęto układać z kamiennych czy marmurowych płytek, a nawet ze złota. Znane są one we wszystkich kulturach i z chęcią używane do dzisiaj, ze względu na swoje niezwykłe walory dekoracyjne. Dzisiaj dekoracje te są bardziej wyszukane, a główny nacisk przy ich projektowaniu kładzie się na nietypowy kształt, strukturę, połysk, a nawet ręcznie malowane wzory. To właśnie na różnorodność formatów, geometrię oraz lustrzany efekt stawia się w tym sezonie najbardziej.

Mozaikę ścienną cechuje duża różnorodność form, kolorów i wzorów, przez co jest ona elementem o dużym potencjale aranżacyjnym. Możemy wybierać pomiędzy klasycznymi figurami geometrycznymi, takimi jak kwadraty, romby, heksagony czy trójkąty, jak również kształtami bardziej nieregularnymi, jak rybie łuski czy arabeski. W zależności od efektu, jaki chcemy osiągnąć, możemy postawić na mocne i zdecydowane desenie, które przykują uwagę i nadadzą powierzchni charakteru, czy też wybrać te bardziej stonowane, w jaśniejszych tonacjach lub z dodatkiem złota, które sprawią, że przestrzeń stanie się elegancka i nabierze blasku.

Mozaika - biżuteryjny i zdobniczy charakter

- Na tle jednolitych, dużych płaszczyzn i monochromatycznych płyt w neutralnej bieli czy pastelowych odcieniach, mozaika jest niezwykle wyrazistym akcentem, o niemalże biżuteryjnym i zdobniczym charakterze. To element, który doda wnętrzu ekspresji, intensywności i pozwoli zdefiniować styl całej łazienki. Decydując się na mozaikę ścienną, dobrze jest pamiętać o zachowaniu harmonii we wnętrzu i wyborze odpowiedniego tła, które wyeksponuje kolor i fakturę dekoracji. Dzięki temu nawet mocny akcent nie będzie przytłaczający, lecz stanie się pięknym wyróżnikiem łazienki lub jej dopełnieniem - radzi Tomasz Smus, architekt marki Tubądzin.

Jedną z najnowszych propozycji Ceramiki Tubądzin są mozaiki UP DOWN zaprojektowane przez Dorotę Koziara. Stanowią one pierwszą z serii dekoracji uzupełniających kolekcję minimalistycznych, wielkoformatowych i barwionych w masie płyt – Cielo e Terra – i występują we wszystkich dziewięciu kolorach kolekcji, podkreślając piękne barwy polskiego krajobrazu. Szczególną rolę spełnia kontrastująca kolorem fuga, która przy grubości 4 mm uzyskuje efekt ornamentu. Miękkie, wijące się po organicznych kształtach płytek linie fugi powodują, że mozaika jest subtelną i romantyczną dekoracją we współczesnym wydaniu. Mozaika może być stosowana zarówno na ścianach, jak i na podłodze, w przestrzeniach prywatnych oraz miejscach publicznych.