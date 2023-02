Mr Woo możesz dopasować do swoich potrzeb. To najlepsze meble biurowe!

Każdy może samodzielnie zaprojektować wersję MR WOO, konfigurując produkt z dostępnych elementów. Ta wyjątkowa kolekcja otrzymała tytuł Dobry Design 2023 w kategorii Meble biurowe.

Nagrodę na uroczystej gali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odebrali projektanci kolekcji MR WOO oraz założyciele marki Witamina D – Małgorzata Knobloch oraz Igor Wiktorowicz. Statuetkę wręczył projektantom juror konkursu Dobry Design 2023 – Roland Stańczyk, architekt wnętrz i członek zarządu Stowarzyszenia Architektów Wnętrz.

Kolekcja MR WOO to proste w formie stoliki, stołki i ławki, które dobrze sprawdzą się zarówno we wnętrzach domowych, jak i w przestrzeniach publicznych. Zastosowane zostały trwałe, szlachetne materiały, po to by meble służyły przez lata i dobrze się starzały. Bardzo prosta konstrukcja i specjalnie zaprojektowane złączki umożliwiają łatwy montaż i demontaż elementów.

Elementy kolekcji zostały tak zaprojektowane, aby było możliwe miksowanie materiałowe, kolorystyczne oraz wprowadzenie podwójnego blatu. Każdy może samodzielnie zaprojektować wyjątkową wersję MR WOO, konfigurując produkt z dostępnych elementów.