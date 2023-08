Multisensoryczna wystawa dzieł van Gogha zagości z Poznaniu

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich zagości multisensoryczna ekspozycja dzieł Vincenta van Gogha. Po ogromnym sukcesie w miastach na całym świecie, takich jak: Los Angeles, Nowy Jork, Toronto, Las Vegas, Dubaj, Berlin czy Paryż, przyszedł czas na stolicę Wielkopolski.

W Poznaniu rusza wystawa Van Gogh Multi-Sensory Exhibition.

Wystawa będzie dostępna dla widzów od 16 września do 28 stycznia 2024 r.

Van Gogh Multi-Sensory Exhibition to innowacyjna forma doświadczania sztuki. Prace słynnego artysty zaprezentowane będą w technologii, która przeniesie widzów w niesamowity świat wyobraźni wielkiego mistrza. W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni ekspozycyjnej na ekranach o powierzchni ponad 2000 mkw., znajdujących się na ścianach, ale także na podłodze, będzie można zobaczyć setki dzieł i dosłownie zanurzyć się w świecie obrazów. Wszystkie prace artysty wyświetlane będą jako wielkoformatowe, tętniące kolorami płótna.

Program wystawy skupi się również na listach Van Gogha do jego brata Theo. Ich korespondencja stała się bowiem nie mniej ważna niż malarstwo artysty. W szczerych tekstach odzwierciedlał on swoje poglądy na świat i samego siebie. Listy są także świadectwem talentu literackiego malarza.

Cały cykl wizualny wystawy zostanie wzbogacony nastrojową, odpowiednio dobraną muzyką oraz głosem aktora Roberta Gulaczyka, który wcielił się w postać Van Gogha w znanym polskim filmie z 2017 r. Wszystko to wprowadzi odbiorców w wewnętrzny świat malarza, udoskonali wrażenie nowoczesnego obcowania ze sztuką, pozwoli lepiej docenić kunsztowny styl malarski artysty i razem z nim przenieść się do Holandii, Paryża, Arles, Saint-Rémy de Provence oraz Auvers-sur-Oise, gdzie powstawały jego największe arcydzieła.

Vincent Van Gogh to artysta doceniony dopiero po śmierci. W ciągu ostatnich lat swojego życia namalował ponad 2000 obrazów oraz napisał ponad 600 listów - do dziś znajdujących się w zbiorach największych i najważniejszych muzeów, galerii i kolekcjonerów sztuki na świecie. Jego płótna należą obecnie do najdroższych na rynku. Teraz dzięki technologii Digital Art 360 można zobaczyć je wszystkie w jednym miejscu i zupełnie innej formie.

Multimedialna wystawa wręcz ożywa za sprawą intensywnych, wyrazistych kolorów i najbardziej znanych dzieł artysty - od kultowych "Słoneczników", poprzez "Gwiaździstą Noc" czy "Autoportret". To wyjątkowy pomysł na spędzenie czasu z najbliższymi. Ekscytujący świat Van Gogha zaciekawi zarówno tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z historią sztuki, jak i wytrawnych znawców twórczości malarza.